На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА
Киев • УНН
В Херсонской области произошло ДТП с участием работника областной военной администрации, в результате которого погиб человек. Правоохранители проводят следствие, власти ожидают официальных выводов.
На Херсонщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
С участием работника Херсонской ОГА произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек
Сейчас известно, что продолжается следствие. Власти Херсонской ОГА ожидают официальные выводы правоохранителей.
Добавим
Также в Херсоне вражеский беспилотник атаковал авто бригады экстренной медицинской помощи, которая спешила на вызов.
В результате удара авто загорелось. К счастью, медики остались невредимыми.
В Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник: есть пострадавшая22.02.25, 09:59 • 66622 просмотра