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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА

На Херсонщине произошло смертельное ДТП с участием работника ОГА

Киев  •  УНН

 • 9112 просмотра

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В Херсонской области произошло ДТП с участием работника областной военной администрации, в результате которого погиб человек. Правоохранители проводят следствие, власти ожидают официальных выводов.

На Херсонщине в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

С участием работника Херсонской ОГА произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за которого погиб человек

- говорится в сообщении.

Сейчас известно, что продолжается следствие. Власти Херсонской ОГА ожидают официальные выводы правоохранителей.

Добавим

Также в Херсоне вражеский беспилотник атаковал авто бригады экстренной медицинской помощи, которая спешила на вызов.

В результате удара авто загорелось. К счастью, медики остались невредимыми.

В Киеве нетрезвый водитель врезался в маршрутку и автоподъемник: есть пострадавшая22.02.25, 09:59 • 66622 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоКриминал и ЧП
khersonХерсон
kievКиев

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