ДТП за участі правоохоронців: поліцейського, який керував автівкою, відсторонено від виконання службових обов’язків
Київ • УНН
На в'їзді в Київ службове авто поліції спричинило аварію, врізавшись у Volkswagen після екстреного гальмування. Поліцейського-водія відсторонено від служби та складено адмінпротокол.
Столична поліція призначила службове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто. Поліцейського, який був за кермом службової автівки, відсторонено від виконання службових обов’язків. Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.
Деталі
"За фактом дорожньо-транспортної пригоди за участі службового авто призначено службове розслідування. Поліцейського, який керував транспортним засобом, відсторонено від виконання службових обов’язків. Крім того, відносно нього складено адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів", - йдеться в повідомленні.
Контекст
Сьогодні в мережі інтернет було опубліковано відео, на якому при в’їзді в Київ зі сторони Борисполя, автівки зупинилися на червоному світлі світлофора на перехресті. На відео відео видно, як автівка поліції в останній момент вмикнула проблискові маячки та почала гальмувати, внаслідок чого машину розвернуло і вона врізалася в попереду стоячий автомобіль Volkswagen. Після цього екіпаж поліції втік з місця ДТП.
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