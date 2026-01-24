Як за допомогою 25-ї поправки Трампа можуть усунути від посади президента без імпічменту

Фото: AP

Лист президента Дональда Трампа до прем'єр-міністра Норвегії, у якому він заявив про відсутність зобов'язань дотримуватися миру через територіальні апетити щодо Гренландії, спричинив нову хвилю дискусій у Вашингтоні. На тлі агресивної риторики проти союзників по НАТО демократи в Конгресі знову заговорили про застосування 25-ї поправки як альтернативи тривалому процесу імпічменту. Про це йдеться у матеріалі Newsweek, пише УНН.

Деталі

У своєму зверненні до Йонаса Гара Стере президент Трамп підкреслив, що США потребують "повного контролю" над арктичним островом і висловив образу на Норвегію за те, що та не присудила йому Нобелівську премію миру. Оскільки Данія та США є членами НАТО, погрози військового захоплення Гренландії ставлять під загрозу існування Альянсу та Статтю 5 про колективну оборону. Критики президента вказують, що подібні заяви свідчать про нездатність лідера адекватно оцінювати міжнародну безпеку, що є підставою для розгляду його профпридатності.

Механізм 25-ї поправки: від медицини до політики

25-та поправка до Конституції США, ратифікована після вбивства Кеннеді, була створена для розв'язання питань непрацездатності президента. Вона складається з чотирьох розділів, де найбільш дискусійним є Розділ 4.

Розділ 1 та 2: Регулюють порядок заміщення посад президента та віцепрезидента у разі смерті або відставки.

Розділ 3: Дозволяє президенту тимчасово передати владу віцепрезиденту (наприклад, під час операцій).

Розділ 4: Дозволяє віцепрезиденту та більшості Кабінету міністрів письмово заявити, що президент "не в змозі виконувати повноваження". У разі суперечки долю посади вирішує Конгрес двома третинами голосів у обох палатах.

Юридичні та політичні бар'єри

Експерти, опитані виданням Newsweek, скептично оцінюють ймовірність успіху цієї процедури. Професор права Марк Грейбер зазначає, що поправка створювалася для медичних випадків - наприклад, коли президент перебуває без свідомості.

Ми можемо уявити психічно хворого президента з фантастичними переконаннями, але риторика Трампа є радше політичною платформою, яку американський народ підтримав на виборах - стверджує він.

Наразі такі законодавці, як сенатор Ед Маркі та представниця Яссамін Ансарі, наполягають, що заклики до порушення миру в Європі є ознакою нездатності керувати країною. Проте, як зазначають юристи, для реального усунення Трампа знадобиться не лише медичне підтвердження, а й безпрецедентна згода його власного Кабінету, що в нинішніх політичних реаліях виглядає малоймовірним.

