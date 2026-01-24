Как с помощью 25-й поправки Трампа могут отстранить от должности президента без импичмента

$43.170.01
50.520.15
ukenru
00:59 • 6550 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23:44 • 20043 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 21119 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 20051 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 19471 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 33362 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 29518 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 19020 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
Эксклюзив
23 января, 12:48 • 25925 просмотра
В Верховной Раде Украины уверяют, что участие внутренне перемещенных лиц в общегосударственных выборах не будет иметь серьезных препятствий
23 января, 12:42 • 57231 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2.6м/с
86%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Россия бьет по Украине ракетами С-400, которые производились на экспорт для Индии23 января, 20:49 • 3398 просмотра
Энергетический шторм в США: Арктический холод угрожает добыче нефти в крупнейших бассейнах23 января, 21:33 • 4008 просмотра
Трамп раскритиковал Канаду из-за отказа от щита "Железный купол" и связей с КитаемPhoto23 января, 22:16 • 4260 просмотра
Кровавая свадьба в Пакистане: смертник взорвал гостей в доме проправительственного лидера23:49 • 3482 просмотра
На Тайване призвали Украину извиниться за многолетнюю военную поддержку Китая00:22 • 11689 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 33359 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 57231 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 78713 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 74336 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 76266 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Музыкант
Михаил Федоров
Рустем Умеров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Белый дом
Иран
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 24341 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 23766 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 38794 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 54005 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 48407 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Дипломатка
MIM-104 Patriot

Как с помощью 25-й поправки Трампа могут отстранить от должности президента без импичмента

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Дональда Трампа могут отстранить от должности президента США без импичмента. В Вашингтоне обсуждают применение 25-й поправки из-за его письма премьер-министру Норвегии относительно Гренландии.

Как с помощью 25-й поправки Трампа могут отстранить от должности президента без импичмента
Фото: AP

Письмо президента Дональда Трампа премьер-министру Норвегии, в котором он заявил об отсутствии обязательств соблюдать мир из-за территориальных аппетитов в отношении Гренландии, вызвало новую волну дискуссий в Вашингтоне. На фоне агрессивной риторики против союзников по НАТО демократы в Конгрессе снова заговорили о применении 25-й поправки как альтернативы длительному процессу импичмента. Об этом говорится в материале Newsweek, пишет УНН.

Детали

В своем обращении к Йонасу Гару Стёре президент Трамп подчеркнул, что США нуждаются в «полном контроле» над арктическим островом и выразил обиду на Норвегию за то, что та не присудила ему Нобелевскую премию мира. Поскольку Дания и США являются членами НАТО, угрозы военного захвата Гренландии ставят под угрозу существование Альянса и Статью 5 о коллективной обороне. Критики президента указывают, что подобные заявления свидетельствуют о неспособности лидера адекватно оценивать международную безопасность, что является основанием для рассмотрения его профпригодности.

Механизм 25-й поправки: от медицины до политики

25-я поправка к Конституции США, ратифицированная после убийства Кеннеди, была создана для решения вопросов нетрудоспособности президента. Она состоит из четырех разделов, где наиболее дискуссионным является Раздел 4.

  • Раздел 1 и 2: Регулируют порядок замещения должностей президента и вице-президента в случае смерти или отставки.
    • Раздел 3: Позволяет президенту временно передать власть вице-президенту (например, во время операций).
      • Раздел 4: Позволяет вице-президенту и большинству Кабинета министров письменно заявить, что президент «не в состоянии выполнять полномочия». В случае спора судьбу должности решает Конгресс двумя третями голосов в обеих палатах.

        Республиканцы начинают сопротивляться стремлению Трампа относительно Гренландии - FT21.01.26, 10:33 • 26932 просмотра

        Юридические и политические барьеры

        Эксперты, опрошенные изданием Newsweek, скептически оценивают вероятность успеха этой процедуры. Профессор права Марк Грейбер отмечает, что поправка создавалась для медицинских случаев - например, когда президент находится без сознания.

        Мы можем представить психически больного президента с фантастическими убеждениями, но риторика Трампа является скорее политической платформой, которую американский народ поддержал на выборах

        - утверждает он.

        Сейчас такие законодатели, как сенатор Эд Марки и представительница Яссамин Ансари, настаивают, что призывы к нарушению мира в Европе являются признаком неспособности управлять страной. Однако, как отмечают юристы, для реального отстранения Трампа понадобится не только медицинское подтверждение, но и беспрецедентное согласие его собственного Кабинета, что в нынешних политических реалиях выглядит маловероятным. 

        От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22.01.26, 18:50 • 74337 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости Мира
        Выборы в США
        Гренландия
        Йонас Гар Стере
        Джон Ф. Кеннеди
        Конгресс Соединенных Штатов Америки
        НАТО
        Дональд Трамп
        Дания
        Норвегия
        Соединённые Штаты