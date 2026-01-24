Как с помощью 25-й поправки Трампа могут отстранить от должности президента без импичмента

Фото: AP

Письмо президента Дональда Трампа премьер-министру Норвегии, в котором он заявил об отсутствии обязательств соблюдать мир из-за территориальных аппетитов в отношении Гренландии, вызвало новую волну дискуссий в Вашингтоне. На фоне агрессивной риторики против союзников по НАТО демократы в Конгрессе снова заговорили о применении 25-й поправки как альтернативы длительному процессу импичмента. Об этом говорится в материале Newsweek, пишет УНН.

В своем обращении к Йонасу Гару Стёре президент Трамп подчеркнул, что США нуждаются в «полном контроле» над арктическим островом и выразил обиду на Норвегию за то, что та не присудила ему Нобелевскую премию мира. Поскольку Дания и США являются членами НАТО, угрозы военного захвата Гренландии ставят под угрозу существование Альянса и Статью 5 о коллективной обороне. Критики президента указывают, что подобные заявления свидетельствуют о неспособности лидера адекватно оценивать международную безопасность, что является основанием для рассмотрения его профпригодности.

Механизм 25-й поправки: от медицины до политики

25-я поправка к Конституции США, ратифицированная после убийства Кеннеди, была создана для решения вопросов нетрудоспособности президента. Она состоит из четырех разделов, где наиболее дискуссионным является Раздел 4.

Раздел 1 и 2: Регулируют порядок замещения должностей президента и вице-президента в случае смерти или отставки.

Раздел 3: Позволяет президенту временно передать власть вице-президенту (например, во время операций).

Раздел 4: Позволяет вице-президенту и большинству Кабинета министров письменно заявить, что президент «не в состоянии выполнять полномочия». В случае спора судьбу должности решает Конгресс двумя третями голосов в обеих палатах.

Юридические и политические барьеры

Эксперты, опрошенные изданием Newsweek, скептически оценивают вероятность успеха этой процедуры. Профессор права Марк Грейбер отмечает, что поправка создавалась для медицинских случаев - например, когда президент находится без сознания.

Мы можем представить психически больного президента с фантастическими убеждениями, но риторика Трампа является скорее политической платформой, которую американский народ поддержал на выборах - утверждает он.

Сейчас такие законодатели, как сенатор Эд Марки и представительница Яссамин Ансари, настаивают, что призывы к нарушению мира в Европе являются признаком неспособности управлять страной. Однако, как отмечают юристы, для реального отстранения Трампа понадобится не только медицинское подтверждение, но и беспрецедентное согласие его собственного Кабинета, что в нынешних политических реалиях выглядит маловероятным.

