Soho House повертається у приватну власність: близький до угоди про викуп акцій на $1,8 млрд

sohohouse.com

Soho House, колись амбітний лондонський клуб, що перетворив ексклюзивність на глобальний бізнес, готується піти з публічних ринків у межах угоди, організованої одним із найбільших американських власників готелів, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Група інвесторів на чолі з нью-йоркською компанією MCR Hotels, що володіє 30 000 гостьових номерів по всій території США, включаючи готель TWA в стилі 1960-х років в аеропорту імені Кеннеді, близька до укладання угоди про викуп акцій Soho House у решти публічних акціонерів за ціною близько 9 доларів за акцію, повідомляють джерела, знайомі із ситуацією.

У межах пропозиції про продаж акцій на приватну біржу вартість компанії оцінюється приблизно в 1,8 млрд доларів без урахування боргу, що забезпечує інвесторам премію до п'ятничної ціни закриття в 7,60 долара, хоча вона все ще значно нижча за ціну в 14 доларів, коли Soho House вийшла на біржу в 2021 році. Про угоду може бути оголошено вже цього тижня.

Рон Беркл, мільярдер-спонсор клубу, який тривалий час контролював групу, переведе свою частку разом з іншими існуючими інвесторами, повідомили джерела, інформовані про це.

Очікується, що компанія Apollo Global Management, альтернативний керуючий активами, надасть понад 800 мільйонів доларів у вигляді боргового та акціонерного фінансування, додали джерела.

Рішення Soho House про приватизацію послідувало після того, як компанія зіткнулася з труднощами на ринку публічного розміщення.

Минулого року нью-йоркська компанія GlassHouse, яка грає на зниження, розкритикувала те, що вона назвала "непрацюючою бізнес-моделлю та жахливою бухгалтерською звітністю", заявивши, що експансія групи в менш багаті міста зрадила її бренд і приховала той факт, що за 28 років вона жодного разу не отримувала прибутку.

Керівництво відповіло незалежною перевіркою, яка, за заявою керівництва, не виявила "суттєвих проблем" у бухгалтерській звітності компанії.

За останні кілька кварталів компанія продемонструвала ознаки покращення. Раніше цього місяця компанія повідомила про третій квартальний прибуток поспіль.

Першим повідомила про потенційну операцію газета The Wall Street Journal.

Довідково

Soho House має клуби для членів по всій Європі, Північній Америці та Азії, а також ресторани, кінотеатри, робочі простори, спа-центри та номери.