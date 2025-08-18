Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделке по выкупу акций на $1,8 млрд

sohohouse.com

Soho House, некогда амбициозный лондонский клуб, превративший эксклюзивность в глобальный бизнес, готовится уйти с публичных рынков в рамках сделки, организованной одним из крупнейших американских владельцев отелей, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Группа инвесторов во главе с нью-йоркской компанией MCR Hotels, владеющей 30 000 гостевых номеров по всей территории США, включая отель TWA в стиле 1960-х годов в аэропорту имени Кеннеди, близка к заключению соглашения о выкупе акций Soho House у остальных публичных акционеров по цене около 9 долларов за акцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

В рамках предложения о продаже акций на частную биржу стоимость компании оценивается примерно в 1,8 млрд долларов без учета долга, что обеспечивает инвесторам премию к пятничной цене закрытия в 7,60 доллара, хотя она все еще значительно ниже цены в 14 долларов, когда Soho House вышла на биржу в 2021 году. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Рон Беркл, миллиардер-спонсор клуба, который долгое время контролировал группу, переведет свою долю вместе с другими существующими инвесторами, сообщили источники, информированные об этом.

Ожидается, что компания Apollo Global Management, альтернативный управляющий активами, предоставит более 800 миллионов долларов в виде долгового и акционерного финансирования, добавили источники.

Решение Soho House о приватизации последовало после того, как компания столкнулась с трудностями на рынке публичного размещения.

В прошлом году нью-йоркская компания GlassHouse, играющая на понижение, раскритиковала то, что она назвала "неработающей бизнес-моделью и ужасной бухгалтерской отчетностью", заявив, что экспансия группы в менее богатые города предала ее бренд и скрыла тот факт, что за 28 лет она ни разу не получала прибыль.

Руководство ответило независимой проверкой, которая, по заявлению руководства, не выявила "существенных проблем" в бухгалтерской отчетности компании.

За последние несколько кварталов компания продемонстрировала признаки улучшения. Ранее в этом месяце компания сообщила о третьей квартальной прибыли подряд.

Первой сообщила о потенциальной сделке газета The Wall Street Journal.

Справка

Soho House имеет клубы для членов по всей Европе, Северной Америке и Азии, а также рестораны, кинотеатры, рабочие пространства, спа-центры и номера.