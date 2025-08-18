Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделке по выкупу акций на $1,8 млрд

$41.340.11
48.310.13
ukenru
03:44 • 10793 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 29834 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 49155 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 92981 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 140676 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 89814 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 87040 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67881 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 55469 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248712 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
4.5м/с
49%
748мм
Популярные новости
Самолет Condor с более чем 270 пассажирами едва не разбился из-за возгорания двигателя: совершена аварийная посадкаPhoto17 августа, 23:48 • 11280 просмотра
"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу18 августа, 00:30 • 9862 просмотра
Сенаторы США предлагают признать РФ и Беларусь спонсорами терроризма из-за похищения украинских детей18 августа, 02:03 • 12529 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре18 августа, 02:08 • 15876 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 15155 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 93000 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 382062 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 331582 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 334543 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 340741 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ребенок
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 33685 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 28837 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 64388 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 53162 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180547 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Шахед-136
Financial Times
9К720 Искандер
Truth Social

Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделке по выкупу акций на $1,8 млрд

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Soho House, некогда глобальный клуб, готовится к приватизации. MCR Hotels возглавляет группу инвесторов, которая выкупит акции по цене около 9 долларов за штуку.

Soho House возвращается в частную собственность: близок к сделке по выкупу акций на $1,8 млрд
sohohouse.com

Soho House, некогда амбициозный лондонский клуб, превративший эксклюзивность в глобальный бизнес, готовится уйти с публичных рынков в рамках сделки, организованной одним из крупнейших американских владельцев отелей, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Группа инвесторов во главе с нью-йоркской компанией MCR Hotels, владеющей 30 000 гостевых номеров по всей территории США, включая отель TWA в стиле 1960-х годов в аэропорту имени Кеннеди, близка к заключению соглашения о выкупе акций Soho House у остальных публичных акционеров по цене около 9 долларов за акцию, сообщают источники, знакомые с ситуацией.

В рамках предложения о продаже акций на частную биржу стоимость компании оценивается примерно в 1,8 млрд долларов без учета долга, что обеспечивает инвесторам премию к пятничной цене закрытия в 7,60 доллара, хотя она все еще значительно ниже цены в 14 долларов, когда Soho House вышла на биржу в 2021 году. О сделке может быть объявлено уже на этой неделе.

Рон Беркл, миллиардер-спонсор клуба, который долгое время контролировал группу, переведет свою долю вместе с другими существующими инвесторами, сообщили источники, информированные об этом.

Ожидается, что компания Apollo Global Management, альтернативный управляющий активами, предоставит более 800 миллионов долларов в виде долгового и акционерного финансирования, добавили источники.

Решение Soho House о приватизации последовало после того, как компания столкнулась с трудностями на рынке публичного размещения.

В прошлом году нью-йоркская компания GlassHouse, играющая на понижение, раскритиковала то, что она назвала "неработающей бизнес-моделью и ужасной бухгалтерской отчетностью", заявив, что экспансия группы в менее богатые города предала ее бренд и скрыла тот факт, что за 28 лет она ни разу не получала прибыль.

Руководство ответило независимой проверкой, которая, по заявлению руководства, не выявила "существенных проблем" в бухгалтерской отчетности компании.

За последние несколько кварталов компания продемонстрировала признаки улучшения. Ранее в этом месяце компания сообщила о третьей квартальной прибыли подряд.

Первой сообщила о потенциальной сделке газета The Wall Street Journal.

Справка

Soho House имеет клубы для членов по всей Европе, Северной Америке и Азии, а также рестораны, кинотеатры, рабочие пространства, спа-центры и номера.

Юлия Шрамко

Новости МираНедвижимость
Джон Ф. Кеннеди
Financial Times
Азия
Нью-Йорк
Европа
Северная Америка
Соединённые Штаты
Лондон