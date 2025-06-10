У Нацрозвідці США заявили, що ШІ прискорив публікацію файлів у справі Кеннеді

Директор Національної розвідки США Тулсі Габбард каже, що штучний інтелект прискорив публікацію тисяч сторінок раніше засекречених документів щодо вбивств президента Джона Ф. Кеннеді та сенатора Роберта Ф. Кеннеді, передає УНН із посиланням на AP.

Експерти передбачали, що цей процес може зайняти багато місяців або навіть років, але ШІ зміг швидко сканувати будь-які матеріали, які мають залишатися засекреченими, сказала Габбард аудиторії на саміті Amazon Web Services у вівторок.

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"Ми змогли зробити це за допомогою інструментів ШІ набагато швидше, ніж це робилося раніше - коли люди переглядали кожну з цих сторінок", - сказала Габбард.

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