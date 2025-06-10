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В Нацразведке США заявили, что ИИ ускорил публикацию файлов по делу Кеннеди

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Благодаря искусственному интеллекту тысячи страниц ранее засекреченных документов по убийствам президента Джона Ф. Кеннеди и сенатора Роберта Ф. Кеннеди были быстро обнародованы. ИИ смог быстро сканировать материалы.

В Нацразведке США заявили, что ИИ ускорил публикацию файлов по делу Кеннеди

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард говорит, что искусственный интеллект ускорил публикацию тысяч страниц ранее засекреченных документов об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди и сенатора Роберта Ф. Кеннеди, передает УНН со ссылкой на AP.

Эксперты предсказывали, что этот процесс может занять много месяцев или даже лет, но ИИ смог быстро сканировать любые материалы, которые должны оставаться засекреченными, сказала Габбард аудитории на саммите Amazon Web Services во вторник.

Обнародование документов по убийству Кеннеди – четыре основных вывода20.03.25, 17:29 • 317524 просмотра

"Мы смогли сделать это с помощью инструментов ИИ гораздо быстрее, чем это делалось раньше - когда люди просматривали каждую из этих страниц", - сказала Габбард.

"Должен быть уничтожен": США обнародовали записки убийцы президента Кеннеди19.04.25, 06:22 • 16865 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Роберт Ф. Кеннеди
Джон Ф. Кеннеди
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