В Нацразведке США заявили, что ИИ ускорил публикацию файлов по делу Кеннеди

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард говорит, что искусственный интеллект ускорил публикацию тысяч страниц ранее засекреченных документов об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди и сенатора Роберта Ф. Кеннеди, передает УНН со ссылкой на AP.

Эксперты предсказывали, что этот процесс может занять много месяцев или даже лет, но ИИ смог быстро сканировать любые материалы, которые должны оставаться засекреченными, сказала Габбард аудитории на саммите Amazon Web Services во вторник.

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"Мы смогли сделать это с помощью инструментов ИИ гораздо быстрее, чем это делалось раньше - когда люди просматривали каждую из этих страниц", - сказала Габбард.

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