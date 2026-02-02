$42.810.04
1 лютого, 12:49 • 14249 перегляди
Неверифіковані термінали Starlink припинять роботу в Україні: Федоров розповів про деталі реєстрації
1 лютого, 12:14 • 30093 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 48190 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 32124 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 38989 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 29042 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 47452 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 62583 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
31 січня, 16:54 • 39583 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
31 січня, 15:43 • 36716 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Трамп заявив про закриття Центру Кеннеді на реконструкцію після скандалу з перейменуванням

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив про закриття Центру Кеннеді у Вашингтоні на дворічну реконструкцію, яка розпочнеться 4 липня. Це рішення ухвалено після перейменування закладу на Центр Кеннеді-Трампа, що викликало скасування виступів артистів.

Трамп заявив про закриття Центру Кеннеді на реконструкцію після скандалу з перейменуванням

Президент США Дональд Трамп оголосив, що Центр Кеннеді (Kennedy Center) у Вашингтоні буде закрито на дворічну реконструкцію, яка розпочнеться в липні, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

У неділю Трамп написав у Truth Social, що центр закриється 4 липня цього року "на честь 250-річчя нашої країни".

Цей крок відбувся після того, як кілька артистів скасували виступи в легендарному закладі після того, як його нещодавно перейменували на Центр Кеннеді-Трампа.

Невдовзі після вступу на посаду президент США звільнив кількох членів правління центру та замінив їх союзниками, які потім проголосували за те, щоб зробити Трампа головою правління, зазначає видання.

У грудні нова рада перейменувала заклад на Donald J Trump and the John F Kennedy Memorial Center for the Performing Arts. Наступного дня на екстер'єрі будівлі з'явилися нові вивіски.

Кілька музичних колективів, зокрема композитор Wicked Стівен Шварц та група під назвою Doug Varone and the Dancers, скасували виступи в центрі в наступні тижні через зміну назви.

У четвер у цьому місці відбувся прем'єрний показ документального фільму про першу леді Меланію Трамп.

Президент США заявив, що відбудеться "заплановане урочисте відкриття" об'єкта, і що реконструкція вже профінансована.

"Я визначив, що Центр Трампа і Кеннеді, якщо його тимчасово закриють на реконструкцію, ревіталізацію та повну перебудову, може бути, безперечно, найкращим закладом виконавських мистецтв такого роду в будь-якій точці світу", - написав він.

"Іншими словами, якщо ми не закриємося, якість будівництва буде не такою ж гарною, а час на завершення через перерви з аудиторією на численних заходах, що використовують об'єкт, буде набагато довшим", - вказав Трамп.

Трамп розкритикував фізичний стан центру та співпрацював з Конгресом США, щоб виділити понад 250 мільйонів доларів на його відбудову, один з багатьох проєктів реконструкції, які він розпочав під час свого другого терміну.

Деякі американські законодавці та юристи стверджують, що, оскільки центр був названий у законі 1964 року, Конгрес повинен мати право голосу щодо будь-якої зміни назви.

Минулого грудня представниця Демократичної партії США Джойс Бітті подала позов, вимагаючи видалити ім'я Трампа з цієї причини.

Деякі члени родини президента Джона Ф. Кеннеді також засудили цей крок. Центр було названо на честь Кеннеді невдовзі після його вбивства.

Джо Кеннеді III, колишній член Палати представників США та онучатий племінник покійного президента США, заявив, що це місце є "живим пам'ятником загиблому президенту, названим на честь президента Кеннеді федеральним законом".

Центр Кеннеді у Вашингтоні стає "Центром Трампа-Кеннеді" попри юридичні суперечки19.12.25, 22:10 • 3928 переглядiв

Юлія Шрамко

