Будинок Джуді Гарленд на Кейп-Коді виставили на продаж у США за $6,8 млн – поруч із маєтком Кеннеді
Київ • УНН
Історичний приморський маєток в американському порту Гайанніс, який у 1961 році орендувала акторка Джуді Гарленд, виставлено на продаж за 6,8 мільйона доларів. Будинок 1890 року побудови має сім спалень і розташований навпроти знаменитого комплексу родини Кеннеді.
Історичний приморський маєток у порту Гайанніс, який у 1961 році орендувала легендарна акторка Джуді Гарленд, виставлено на продаж за 6,8 мільйона доларів. Саме тут зірка фільму "Чарівник країни Оз" проводила літо, поки її дочка, Лайза Міннеллі, виступала в сусідньому концертному шатрі Cape Cod Melody Tent. Про це повідомляє realtor.com, пише УНН.
Деталі
Будинок, збудований у 1890 році, має сім спалень і розташований просто навпроти знаменитого комплексу родини Кеннеді, де колишній президент Джон Ф. Кеннеді готував свою виборчу кампанію. З вікон відкривається краєвид на затоку Нантакет, а велика тераса та критий ґанок створюють атмосферу типового літнього притулку Кейп-Коду.
За словами агента з продажу Пола Гровера з Berkshire Hathaway HomeServices Robert Paul Properties, оселя зберегла автентичні деталі – дерев’яні підлоги, каміни, арочні отвори – та водночас отримала сучасні оновлення, зокрема нову кедрову черепицю й дах.
Нерухомість розташована поруч із пляжем, магазинами та ресторанами, що робить її ідеальним варіантом для сімейного відпочинку. Гровер зазначає, що новий власник, найімовірніше, придбає будинок як літню резиденцію або дім для кількох поколінь родини.
Довідково
Джуді Гарленд (справжнє ім’я – Френсіс Етел Гамм) – американська акторка й співачка, відома ролями в мюзиклах і драмах, а також неперевершеним вокальним талантом. Її кар’єра в шоу-бізнесі тривала майже все життя – 45 із 47 років. Вона здобула почесного дитячого "Оскара", "Золотий глобус", а також премії Ґреммі й Тоні. Свої перші кроки на сцені зробила у водевілі разом із сестрами, після чого підписала контракт із кіностудією Metro-Goldwyn-Mayer, де знялася більш ніж у 20 фільмах, серед яких найвідоміший – "Чарівник країни Оз". Після завершення співпраці з MGM Гарленд успішно продовжила кар’єру як концертна виконавиця, здобувши світове визнання. Вона також є матір’ю співачки Лайзи Мінеллі.
