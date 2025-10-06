$41.230.05
06:06 • 11557 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 11316 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 22797 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 53102 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 71181 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 87133 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 157328 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 123788 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 109991 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147281 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Будинок Джуді Гарленд на Кейп-Коді виставили на продаж у США за $6,8 млн – поруч із маєтком Кеннеді

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Історичний приморський маєток в американському порту Гайанніс, який у 1961 році орендувала акторка Джуді Гарленд, виставлено на продаж за 6,8 мільйона доларів. Будинок 1890 року побудови має сім спалень і розташований навпроти знаменитого комплексу родини Кеннеді.

Будинок Джуді Гарленд на Кейп-Коді виставили на продаж у США за $6,8 млн – поруч із маєтком Кеннеді

Історичний приморський маєток у порту Гайанніс, який у 1961 році орендувала легендарна акторка Джуді Гарленд, виставлено на продаж за 6,8 мільйона доларів. Саме тут зірка фільму "Чарівник країни Оз" проводила літо, поки її дочка, Лайза Міннеллі, виступала в сусідньому концертному шатрі Cape Cod Melody Tent. Про це повідомляє realtor.com, пише УНН.

Деталі

Будинок, збудований у 1890 році, має сім спалень і розташований просто навпроти знаменитого комплексу родини Кеннеді, де колишній президент Джон Ф. Кеннеді готував свою виборчу кампанію. З вікон відкривається краєвид на затоку Нантакет, а велика тераса та критий ґанок створюють атмосферу типового літнього притулку Кейп-Коду.

Фото Realtor.com
Фото Realtor.com

За словами агента з продажу Пола Гровера з Berkshire Hathaway HomeServices Robert Paul Properties, оселя зберегла автентичні деталі – дерев’яні підлоги, каміни, арочні отвори – та водночас отримала сучасні оновлення, зокрема нову кедрову черепицю й дах.

Гідний казки Disney замок у США виставили на продаж за $29,5 млн02.10.25, 17:15 • 3544 перегляди

Нерухомість розташована поруч із пляжем, магазинами та ресторанами, що робить її ідеальним варіантом для сімейного відпочинку. Гровер зазначає, що новий власник, найімовірніше, придбає будинок як літню резиденцію або дім для кількох поколінь родини.

Фото Realtor.com
Фото Realtor.com

Довідково

Джуді Гарленд (справжнє ім’я – Френсіс Етел Гамм) – американська акторка й співачка, відома ролями в мюзиклах і драмах, а також неперевершеним вокальним талантом. Її кар’єра в шоу-бізнесі тривала майже все життя – 45 із 47 років. Вона здобула почесного дитячого "Оскара", "Золотий глобус", а також премії Ґреммі й Тоні. Свої перші кроки на сцені зробила у водевілі разом із сестрами, після чого підписала контракт із кіностудією Metro-Goldwyn-Mayer, де знялася більш ніж у 20 фільмах, серед яких найвідоміший – "Чарівник країни Оз". Після завершення співпраці з MGM Гарленд успішно продовжила кар’єру як концертна виконавиця, здобувши світове визнання. Вона також є матір’ю співачки Лайзи Мінеллі.

Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30.09.25, 12:59 • 54777 переглядiв

Степан Гафтко

Нерухомість
Джон Ф. Кеннеді
Сполучені Штати Америки