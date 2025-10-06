$41.280.00
Дом Джуди Гарленд на Кейп-Коде выставлен на продажу в США за $6,8 млн – рядом с поместьем Кеннеди

Киев • УНН

 • 752 просмотра

Историческое приморское поместье в американском порту Хайаннис, которое в 1961 году арендовала актриса Джуди Гарленд, выставлено на продажу за 6,8 миллиона долларов. Дом 1890 года постройки имеет семь спален и расположен напротив знаменитого комплекса семьи Кеннеди.

Историческое приморское поместье в порту Гайаннис, которое в 1961 году арендовала легендарная актриса Джуди Гарленд, выставлено на продажу за 6,8 миллиона долларов. Именно здесь звезда фильма "Волшебник страны Оз" проводила лето, пока ее дочь, Лайза Миннелли, выступала в соседнем концертном шатре Cape Cod Melody Tent. Об этом сообщает realtor.com, пишет УНН.

Детали

Дом, построенный в 1890 году, имеет семь спален и расположен прямо напротив знаменитого комплекса семьи Кеннеди, где бывший президент Джон Ф. Кеннеди готовил свою избирательную кампанию. Из окон открывается вид на залив Нантакет, а большая терраса и крытое крыльцо создают атмосферу типичного летнего убежища Кейп-Кода.

По словам агента по продажам Пола Гровера из Berkshire Hathaway HomeServices Robert Paul Properties, дом сохранил аутентичные детали – деревянные полы, камины, арочные проемы – и в то же время получил современные обновления, в частности новую кедровую черепицу и крышу.

Достойный сказки Disney замок в США выставили на продажу за $29,5 млн02.10.25, 17:15 • 3542 просмотра

Недвижимость расположена рядом с пляжем, магазинами и ресторанами, что делает ее идеальным вариантом для семейного отдыха. Гровер отмечает, что новый владелец, скорее всего, приобретет дом как летнюю резиденцию или дом для нескольких поколений семьи.

Справка

Джуди Гарленд (настоящее имя – Фрэнсис Этель Гамм) – американская актриса и певица, известная ролями в мюзиклах и драмах, а также непревзойденным вокальным талантом. Ее карьера в шоу-бизнесе длилась почти всю жизнь – 45 из 47 лет. Она получила почетного детского "Оскара", "Золотой глобус", а также премии Грэмми и Тони. Свои первые шаги на сцене сделала в водевиле вместе с сестрами, после чего подписала контракт с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer, где снялась более чем в 20 фильмах, среди которых самый известный – "Волшебник страны Оз". После завершения сотрудничества с MGM Гарленд успешно продолжила карьеру как концертная исполнительница, получив мировое признание. Она также является матерью певицы Лайзы Минелли.

Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30.09.25, 12:59 • 54777 просмотров

Степан Гафтко

Недвижимость
Джон Ф. Кеннеди
Соединённые Штаты