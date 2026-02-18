$43.260.09
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
17 лютого, 18:24 • 15157 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 31416 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 32586 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 34319 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 31103 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 26270 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 30062 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 37533 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 49238 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Для Air Force One відмовляються від культових кольорів часів Кеннеді на користь дизайну Трампа

Київ • УНН

 • 1502 перегляди

Повітряні сили США змінюють культовий світло-блакитно-білий дизайн Air Force One на червоно-біло-синю палітру з золотою смугою. Це перша велика зміна з часів Кеннеді, що стосується всього президентського флоту.

Для Air Force One відмовляються від культових кольорів часів Кеннеді на користь дизайну Трампа

Повітряні сили США перефарбовують Air Force One та інші літаки президентського і представницького флоту в улюблену червоно-біло-синю кольорову палітру президента США Дональда Трампа - замінюючи культовий світло-блакитно-білий дизайн, який визначав вигляд літака протягом понад шести десятиліть, підтвердив речник ПС США Fox News, пише УНН.

Деталі

Оновлений дизайн також включатиме золоту смугу, додаючи четвертий колір до нового вигляду. Ця схема з'явиться на літаках всього представницького флоту, включаючи подарований катарський 747-8i та два літаки Boeing VC-25B, які наразі переобладнуються для використання як наступне покоління Air Force One.

Представник ПС США повідомив Fox News, що перефарбування тепер є офіційною вимогою для всього президентського та представницького флоту.

"ПС вводять нові вимоги до фарбування (червоний, білий і темно-синій) для літаків VC-25B, а також для додаткового флоту представницьких транспортних літаків, який включатиме нові 747-8i і чотири літаки C-32", - ідеться у заяві представника, спрямованій Fox News.

"Літаки C-32 будуть пофарбовані під час планового технічного обслуговування. Перший C-32 вже пофарбований і, як очікується, буде передано ПС у найближчі кілька місяців", - сказано у заяві.

"Ми фарбуємо його в червоний, білий і синій кольори, як американський прапор, це неймовірно", - заявив президент Трамп Шону Ганніті з Fox News в ексклюзивному інтерв'ю минулого літа.

CBS News першим повідомило про те, що літаки президентського та VIP-авіапарку перефарбовуються у темно-синій, темно-червоний та золотий кольори у зв'язку з плановим ремонтом та технічним обслуговуванням. Джерела повідомили CBS, що ця зміна стосується не лише літаків Air Force One, а й інших літаків, які використовуються для перевезення високопосадовців США.

Понад шість десятиліть знайомий блакитний колір яйця малинівки та білий колір служили світовим символом американського президентства. Історія цієї колірної схеми сягає початку 1960-х років, коли вона була представлена ​​під час адміністрації президента США Джона Ф. Кеннеді і стала одним із найвідоміших авіаційних дизайнів у світі.

Оновлені вимоги до забарвлення стосуються декількох типів літаків представницького флоту, включаючи два літаки Boeing VC-25B, що розробляються, нещодавно переданий Катаром 747-8i і чотири літаки C-32, що використовуються для перевезення високопоставлених осіб.

Літаки C-32 перевозять високопосадовців, таких як перша леді та члени кабінету міністрів, і використовуються як Air Force Two, коли на борту перебуває віцепрезидент США. За даними CBS, підрядник L3Harris займається модернізацією цих літаків на своєму підприємстві у Грінвіллі у штаті Техас.

Ця зміна є першою великою переробкою президентських літаків з часів Кеннеді. 

Перший літак C-32 вже перефарбований і, як очікується, буде передано ПС протягом найближчих місяців, повідомив представник.

Тим часом, літак 747-8i, подарований Катаром і який зараз проходить модернізацію, як очікується, буде готовий до використання президентом не пізніше літа цього року, повідомляє CBS.

Компанія Boeing підписала контракт на будівництво літаків Air Force One наступного покоління у 2018 році та продовжує роботу над цією програмою.

