Для Air Force One отказываются от культовых цветов времен Кеннеди в пользу дизайна Трампа

Воздушные силы США перекрашивают Air Force One и другие самолеты президентского и представительского флота в любимую красно-бело-синюю цветовую палитру президента США Дональда Трампа, заменяя культовый светло-голубо-белый дизайн, который определял вид самолета на протяжении более шести десятилетий, подтвердил спикер ВС США Fox News, пишет УНН.

Детали

Обновленный дизайн также будет включать золотую полосу, добавляя четвертый цвет к новому виду. Эта схема появится на самолетах всего представительского флота, включая подаренный катарский 747-8i и два самолета Boeing VC-25B, которые сейчас переоборудуются для использования в качестве следующего поколения Air Force One.

Представитель ВВС США сообщил Fox News, что перекраска теперь является официальным требованием для всего президентского и представительского флота.

"ВС вводят новые требования к окраске (красный, белый и темно-синий) для самолетов VC-25B, а также для дополнительного флота представительских транспортных самолетов, который будет включать новые 747-8i и четыре самолета C-32", - говорится в заявлении представителя, направленном Fox News.

"Самолеты C-32 будут окрашены во время планового технического обслуживания. Первый C-32 уже окрашен и, как ожидается, будет передан ВВС в ближайшие несколько месяцев", - сказано в заявлении.

"Мы красим его в красный, белый и синий цвета, как американский флаг, это невероятно", - заявил президент Трамп Шону Ханнити из Fox News в эксклюзивном интервью прошлым летом.

CBS News первым сообщило о том, что самолеты президентского и VIP-авиапарка перекрашиваются в темно-синий, темно-красный и золотой цвета в связи с плановым ремонтом и техническим обслуживанием. Источники сообщили CBS, что это изменение касается не только самолетов Air Force One, но и других самолетов, используемых для перевозки высокопоставленных лиц США.

Более шести десятилетий знакомый голубой цвет яйца малиновки и белый цвет служили мировым символом американского президентства. История этой цветовой схемы восходит к началу 1960-х годов, когда она была представлена ​​во время администрации президента США Джона Ф. Кеннеди и стала одним из самых известных авиационных дизайнов в мире.

Обновленные требования к окраске касаются нескольких типов самолетов представительского флота, включая два разрабатываемых самолета Boeing VC-25B, недавно переданный Катаром 747-8i и четыре самолета C-32, используемые для перевозки высокопоставленных лиц.

Самолеты C-32 перевозят высокопоставленных лиц, таких как первая леди и члены кабинета министров, и используются как Air Force Two, когда на борту находится вице-президент США. По данным CBS, подрядчик L3Harris занимается модернизацией этих самолетов на своем предприятии в Гринвилле в штате Техас.

Это изменение является первой крупной переделкой президентских самолетов со времен Кеннеди.

Первый самолет C-32 уже перекрашен и, как ожидается, будет передан ВС в течение ближайших месяцев, сообщил спикер.

Тем временем, самолет 747-8i, подаренный Катаром и который сейчас проходит модернизацию, как ожидается, будет готов к использованию президентом не позднее лета этого года, сообщает CBS.

Компания Boeing подписала контракт на строительство самолетов Air Force One следующего поколения в 2018 году и продолжает работу над этой программой.

