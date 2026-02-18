$43.260.09
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
17 февраля, 18:24
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 32906 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 33998 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 35530 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 31725 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 26697 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 30237 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 37718 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 49429 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Для Air Force One отказываются от культовых цветов времен Кеннеди в пользу дизайна Трампа

Киев • УНН

 • 2056 просмотра

Военно-воздушные силы США меняют культовый светло-голубо-белый дизайн Air Force One на красно-бело-синюю палитру с золотой полосой. Это первое крупное изменение со времен Кеннеди, касающееся всего президентского флота.

Для Air Force One отказываются от культовых цветов времен Кеннеди в пользу дизайна Трампа

Воздушные силы США перекрашивают Air Force One и другие самолеты президентского и представительского флота в любимую красно-бело-синюю цветовую палитру президента США Дональда Трампа, заменяя культовый светло-голубо-белый дизайн, который определял вид самолета на протяжении более шести десятилетий, подтвердил спикер ВС США Fox News, пишет УНН.

Детали

Обновленный дизайн также будет включать золотую полосу, добавляя четвертый цвет к новому виду. Эта схема появится на самолетах всего представительского флота, включая подаренный катарский 747-8i и два самолета Boeing VC-25B, которые сейчас переоборудуются для использования в качестве следующего поколения Air Force One.

Представитель ВВС США сообщил Fox News, что перекраска теперь является официальным требованием для всего президентского и представительского флота.

"ВС вводят новые требования к окраске (красный, белый и темно-синий) для самолетов VC-25B, а также для дополнительного флота представительских транспортных самолетов, который будет включать новые 747-8i и четыре самолета C-32", - говорится в заявлении представителя, направленном Fox News.

"Самолеты C-32 будут окрашены во время планового технического обслуживания. Первый C-32 уже окрашен и, как ожидается, будет передан ВВС в ближайшие несколько месяцев", - сказано в заявлении.

"Мы красим его в красный, белый и синий цвета, как американский флаг, это невероятно", - заявил президент Трамп Шону Ханнити из Fox News в эксклюзивном интервью прошлым летом.

CBS News первым сообщило о том, что самолеты президентского и VIP-авиапарка перекрашиваются в темно-синий, темно-красный и золотой цвета в связи с плановым ремонтом и техническим обслуживанием. Источники сообщили CBS, что это изменение касается не только самолетов Air Force One, но и других самолетов, используемых для перевозки высокопоставленных лиц США.

Более шести десятилетий знакомый голубой цвет яйца малиновки и белый цвет служили мировым символом американского президентства. История этой цветовой схемы восходит к началу 1960-х годов, когда она была представлена ​​во время администрации президента США Джона Ф. Кеннеди и стала одним из самых известных авиационных дизайнов в мире.

Обновленные требования к окраске касаются нескольких типов самолетов представительского флота, включая два разрабатываемых самолета Boeing VC-25B, недавно переданный Катаром 747-8i и четыре самолета C-32, используемые для перевозки высокопоставленных лиц.

Самолеты C-32 перевозят высокопоставленных лиц, таких как первая леди и члены кабинета министров, и используются как Air Force Two, когда на борту находится вице-президент США. По данным CBS, подрядчик L3Harris занимается модернизацией этих самолетов на своем предприятии в Гринвилле в штате Техас.

Это изменение является первой крупной переделкой президентских самолетов со времен Кеннеди.

Первый самолет C-32 уже перекрашен и, как ожидается, будет передан ВС в течение ближайших месяцев, сообщил спикер.

Тем временем, самолет 747-8i, подаренный Катаром и который сейчас проходит модернизацию, как ожидается, будет готов к использованию президентом не позднее лета этого года, сообщает CBS.

Компания Boeing подписала контракт на строительство самолетов Air Force One следующего поколения в 2018 году и продолжает работу над этой программой.

Может разозлить Трампа: поставку нового самолета Air Force One от Boeing снова отложили13.12.25, 12:32 • 5539 просмотров

Юлия Шрамко

