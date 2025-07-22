Трамп розсекретив 230 000 сторінок документів про вбивство Мартіна Лютера Кінга

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа опублікувала величезну партію раніше засекречених документів щодо вбивства доктора Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Це сталося на тлі того, що американці вимагають доступу до файлів скандального підприємця та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна, пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Директор Національної розвідки Тулсі Габбард оголосила, що Офіс директора Національної розвідки (ODNI) публікує 230 000 сторінок документів, які стосуються вбивства лідера руху за громадянські права Мартіна Лютера Кінга-молодшого у квітні 1968 року.

Публікація відбулася відповідно до виконавчого указу Дональда Трампа, виданого на початку цього року, який зобов'язував оприлюднити файли на колишнього президента Джона Ф. Кеннеді, колишнього генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга.

Файли у релізі ніколи не оцифровувалися "і десятиліттями збирали пил у установах по всьому федеральному уряду", йдеться в прес-релізі ODNI.

Їх розсекречування та публікація відбуваються на тлі зростання кількості невдоволених прихильників MAGA, які мають намір побачити додаткові файли на померлого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Якщо ви розповісте своїм прихильникам про злочини, пов'язані з державною зрадою, втручання у вибори, шантаж та злі кабали багатих і могутніх еліт, тоді ви повинні знищити кожного ворога народу. Якщо ні, то прихильники перевернуться, і шляху назад не буде. Шматочки червоного м’яса більше не задовольняють їх. Вони хочуть з’їсти всю вечерю зі стейком і не приймуть нічого іншого - написала запальна представниця-республіканець Марджорі Тейлор Грін на X.

Адміністрація останніми днями намагалася применшити розчарування зниклими файлами Епштейна. А час публікації файлів Мартіна Лютера Кінга одразу викликав підозри в інтернеті.

Це не що інше, як відволікання уваги від відсутності оприлюднення файлів Епштейна! - написав коментатор Ед Крассенштейн на X.

Як нам отримати файли Мартіна Лютера Кінга раніше за Епштейна! - подібним чином написав експерт Люк Рудковскі.

Трамп подав до суду на Wall Street Journal через статтю про Епштейна

Незважаючи на протести щодо додаткових файлів Епштейна, кілька посадовців адміністрації Трампа рекламували оприлюднення нових документів як акт прозорості. Повідомляється, що файли перебували під судовим секретом з 1977 року.

Нещодавно оприлюднені файли містять документи про розслідування ФБР вбивства Мартіна Лютера Кінга, внутрішні службові записки ФБР про хід розслідування та сторінки з детальним описом свідчень ув'язнених про змову.

Американський народ чекав майже шістдесят років, щоб побачити повний обсяг розслідування федерального уряду щодо вбивства доктора Кінга. Під керівництвом президента Трампа ми гарантуємо, що не залишимо каменя на камені в нашій місії щодо забезпечення повної прозорості щодо цієї ключової та трагічної події в історії нашої країни. Я висловлюю найглибшу вдячність родині Кінг за їхню підтримку - заявила Габбард.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф сказав, що ці зусилля забезпечують "максимальну прозорість для американського народу".

Реакція родини Кінгів

Доктор Альведа Кінг, племінниця Мартіна Лютера Кінга, відсвяткувала оприлюднення.

Я вдячна президенту Трампу та директору національного інспектора Габбард за виконання їхньої обіцянки щодо прозорості, оприлюднюючи ці документи про вбивство Мартіна Лютера Кінга-молодшого - йдеться у її заяві.

Однак двоє живих дітей Мартіна Лютера Кінга, Мартін III та Берніс, здавалися менш захопленими у заяві, опублікованій у понеділок.

Як діти доктора Кінга та пані Коретти Скотт Кінг, його трагічна смерть стала глибоким особистим горем – нищівною втратою для його дружини, дітей та онуки, з якою він ніколи не зустрічався – відсутністю, яку наша родина терпить понад 57 років. Ми просимо тих, хто займається оприлюдненням цих файлів, робити це зі співчуттям, стриманістю та повагою до постійного горя нашої родини - написали вони.

Родина Мартіна Лютера Кінга також знову повторила, що Джеймс Ерл Рей, чоловік, засуджений за вбивство Кінга, не був єдиним відповідальним за змову. Натомість родина стверджує, що, на їхню думку, Рей був цапом-відбувайлом.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп доручив генпрокурору домогтися розсекречення свідчень Епштейна перед великим журі. Це рішення ухвалено під тиском прихильників, які наполягають на прозорості у справі фінансиста.