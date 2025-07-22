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Трамп рассекретил 230 000 страниц документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Администрация Трампа опубликовала огромную партию ранее засекреченных документов по убийству Мартина Лютера Кинга-младшего. Это произошло на фоне требований американцев о доступе к файлам Джеффри Эпштейна, вызвав подозрения в интернете.

Трамп рассекретил 230 000 страниц документов об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа опубликовала огромную партию ранее засекреченных документов, касающихся убийства доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Это произошло на фоне того, что американцы требуют доступа к файлам скандального предпринимателя и сексуального преступника Джеффри Эпштейна, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Директор Национальной разведки Тулси Габбард объявила, что Офис директора Национальной разведки (ODNI) публикует 230 000 страниц документов, касающихся убийства лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего в апреле 1968 года.

Публикация состоялась в соответствии с исполнительным указом Дональда Трампа, изданным ранее в этом году, который обязывал обнародовать файлы на бывшего президента Джона Ф. Кеннеди, бывшего генерального прокурора Роберта Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.

Файлы в релизе никогда не оцифровывались "и десятилетиями собирали пыль в учреждениях по всему федеральному правительству", говорится в пресс-релизе ODNI.

Их рассекречивание и публикация происходят на фоне роста числа недовольных сторонников MAGA, которые намерены увидеть дополнительные файлы на умершего сексуального преступника Джеффри Эпштейна.

Если вы расскажете своим сторонникам о преступлениях, связанных с государственной изменой, вмешательством в выборы, шантажом и злыми кабалами богатых и могущественных элит, тогда вы должны уничтожить каждого врага народа. Если нет, то сторонники перевернутся, и пути назад не будет. Кусочки красного мяса больше не удовлетворяют их. Они хотят съесть весь ужин со стейком и не примут ничего другого

- написала зажигательная представитель-республиканец Марджори Тейлор Грин на X.

Администрация в последние дни пыталась приуменьшить разочарование пропавшими файлами Эпштейна. А время публикации файлов Мартина Лютера Кинга сразу вызвало подозрения в интернете.

Это не что иное, как отвлечение внимания от отсутствия обнародования файлов Эпштейна!

 - написал комментатор Эд Крассенштейн на X.

Как нам получить файлы Мартина Лютера Кинга раньше Эпштейна!

- подобным образом написал эксперт Люк Рудковски.

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Несмотря на протесты относительно дополнительных файлов Эпштейна, несколько должностных лиц администрации Трампа рекламировали обнародование новых документов как акт прозрачности. Сообщается, что файлы находились под судебным секретом с 1977 года.

Недавно обнародованные файлы содержат документы о расследовании ФБР убийства Мартина Лютера Кинга, внутренние служебные записки ФБР о ходе расследования и страницы с подробным описанием показаний заключенных о заговоре.

Американский народ ждал почти шестьдесят лет, чтобы увидеть полный объем расследования федерального правительства относительно убийства доктора Кинга. Под руководством президента Трампа мы гарантируем, что не оставим камня на камне в нашей миссии по обеспечению полной прозрачности относительно этого ключевого и трагического события в истории нашей страны. Я выражаю глубочайшую благодарность семье Кинг за их поддержку

 - заявила Габбард.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф сказал, что эти усилия обеспечивают "максимальную прозрачность для американского народа".

Реакция семьи Кингов

Доктор Альведа Кинг, племянница Мартина Лютера Кинга, отпраздновала обнародование.

Я благодарна президенту Трампу и директору национального инспектора Габбард за выполнение их обещания относительно прозрачности, обнародуя эти документы об убийстве Мартина Лютера Кинга-младшего

- говорится в ее заявлении.

Однако двое живых детей Мартина Лютера Кинга, Мартин III и Бернис, казались менее воодушевленными в заявлении, опубликованном в понедельник.

Как дети доктора Кинга и госпожи Коретты Скотт Кинг, его трагическая смерть стала глубоким личным горем – сокрушительной потерей для его жены, детей и внучки, с которой он никогда не встречался – отсутствием, которое наша семья терпит более 57 лет. Мы просим тех, кто занимается обнародованием этих файлов, делать это с сочувствием, сдержанностью и уважением к постоянному горю нашей семьи

- написали они.

Семья Мартина Лютера Кинга также снова повторила, что Джеймс Эрл Рей, мужчина, осужденный за убийство Кинга, не был единственным ответственным за заговор. Вместо этого семья утверждает, что, по их мнению, Рей был козлом отпущения.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп поручил генпрокурору добиться рассекречивания показаний Эпштейна перед большим жюри. Это решение принято под давлением сторонников, которые настаивают на прозрачности в деле финансиста.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Джеффри Эпштейн
Тулси Габбард
Роберт Ф. Кеннеди
Джон Ратклифф
Джон Ф. Кеннеди
Центральное разведывательное управление
Федеральное бюро расследований
Дональд Трамп
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