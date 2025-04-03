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Дедлайн близько: Amazon та засновник OnlyFans долучилися до боротьби за TikTok у США

Київ • УНН

 • 5086 перегляди

Amazon і засновник OnlyFans Тім Стоклі виявили інтерес до придбання TikTok, оскільки наближається дедлайн для пошуку покупця у США. Це відбувається на тлі занепокоєнь щодо зв'язків застосунку з Китаєм.

Дедлайн близько: Amazon та засновник OnlyFans долучилися до боротьби за TikTok у США

У міру наближення дедлайну для пошуку покупця TikTok у США на вихідних, претенденти на сайт соціальних мереж із короткими відеороликами накопичуються, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Amazon і, окремо, консорціум на чолі із засновником OnlyFans Тімом Стоклі стали останніми, хто кинувся на ринг за TikTok. Сайт має 5 квітня досягти дедлайну, щоб знайти покупця не з Китаю, під загрозою заборони на роботу у США.

Чиновники США висловили занепокоєння щодо безпеки у зв'язку зі зв'язками програми з Китаєм, які TikTok та його власник ByteDance заперечують. Чиновники адміністрації Трампа зустрінуться в середу, щоб обговорити різні варіанти TikTok.

Трамп обговорить долю TikTok на зустрічі в середу02.04.25, 01:57 • 11627 переглядiв

Стартап Zoop, яким керує Стоклі, засновник сайту соціальних мереж для дорослих OnlyFans, уклав партнерську угоду з криптовалютним фондом, щоб представити план пізньої стадії торгів щодо TikTok, повідомили вони Reuters у середу.

Офіційний представник адміністрації США підтвердив, що Amazon відправив листа віцепрезиденту США Джей Ді Венсу та міністру торгівлі країни Говарду Лютніку. Акції Amazon зросли приблизно на 2% після новин про ставку на TikTok в останню хвилину.

Трамп заявив минулого місяця, що його адміністрація зв'язувалася з чотирма різними групами щодо продажу платформи, не називаючи їх.

Трамп: питання продажу TikTok обговорюється з чотирма різними групами10.03.25, 12:57 • 15670 переглядiв

Приватна інвестиційна компанія Blackstone обговорює приєднання до некитайських акціонерів ByteDance на чолі з Susquehanna International Group та General Atlantic для внесення свіжого капіталу в заявку на американський бізнес TikTok, повідомило агентство Reuters минулого тижня.

Американські інвестори ByteDance вивчають угоду по TikTok, щоб заспокоїти Трампа - FT22.03.25, 09:32 • 27639 переглядiв

Американська венчурна компанія Andreessen Horowitz також веде переговори про залучення зовнішнього фінансування для викупу китайських інвесторів TikTok в межах заявки, яку очолює Oracle та інші американські інвестори, по відділенню її від ByteDance, повідомило видання Financial Times у вівторок.

Переговори під керівництвом Білого дому мають на увазі плани щодо виділення американської компанії для TikTok і розведення китайської власності в новому бізнесі до рівня, нижчого за 20%, необхідного за законодавством США, повідомило агентство Reuters минулого місяця.

The New York Times вперше повідомила про участь Amazon у середу. Різні сторони, залучені до переговорів, схоже, не сприймають заявку Amazon всерйоз, повідомило видання The Times.

Доповнення

Майбутнє додатка, яким користується майже половина всіх американців, перебуває під питанням відтоді, як у 2024 році було ухвалено закон, який отримав переважну двопартійну підтримку, який вимагав від ByteDance продати TikTok до 19 січня. Потім термін продовжив Трамп.

Чиновники Вашингтона заявили, що володіння TikTok компанією ByteDance робить його залежним від китайського уряду, і Пекін може використати програму для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів та збору даних про американців.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології
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J. Д. Венс
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