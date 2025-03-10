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Трамп: питання продажу TikTok обговорюється з чотирма різними групами

Київ • УНН

 • 15683 перегляди

Адміністрація Трампа спілкується з чотирма різними групами щодо продажу китайської соцмережі TikTok. Серед потенційних покупців - колишній власник "Лос-Анджелес Доджерс" Френк Маккорт.

Трамп: питання продажу TikTok обговорюється з чотирма різними групами

Президент США Дональд Трамп заявив у неділю, що його адміністрація спілкувалася з чотирма різними групами щодо продажу платформи соціальних мереж TikTok, що належить Китаю, і що всі варіанти були хорошими, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Відповідаючи на запитання про те, чи буде невдовзі угода щодо TikTok, Трамп сказав журналістам на борту Air Force One, що "це можливо".

"Ми маємо справу з чотирма різними групами, і багато людей цього хочуть... усі чотири хороші", - сказав Трамп.

TikTok і ByteDance не відразу відповіли на запити Reuters про коментарі поза звичайним робочим часом.

Доповнення

Доля TikTok зависла в повітрі, на тлі того, як 19 січня у США набув чинності закон, який зобов’язує його власника ByteDance або продати його з міркувань національної безпеки, або зіткнутися з забороною. Трамп, вступивши на посаду 20 січня, підписав указ, який вимагав відстрочити на 75 днів виконання закону.

Ситуація з TikTok привабила кількох потенційних покупців, у тому числі колишнього власника "Лос-Анджелес Доджерс" Френка Маккорта, який висловив інтерес до швидкозростаючого бізнесу, який, за оцінками аналітиків, може досягати 50 мільярдів доларів.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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