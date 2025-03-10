Трамп: вопрос продажи TikTok обсуждается с четырьмя различными группами
Киев • УНН
Администрация Трампа общается с четырьмя различными группами по поводу продажи китайской соцсети TikTok. Среди потенциальных покупателей - бывший владелец "Лос-Анджелес Доджерс" Фрэнк Макаорт.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его администрация общалась с четырьмя различными группами по поводу продажи платформы социальных сетей TikTok, принадлежащей Китаю, и что все варианты были хорошими, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Отвечая на вопрос о том, будет ли вскоре сделка по TikTok, Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, что "это возможно".
"Мы имеем дело с четырьмя различными группами, и многие люди этого хотят... все четыре хорошие", - сказал Трамп.
TikTok и ByteDance не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях вне обычного рабочего времени.
Дополнение
Судьба TikTok висит в воздухе на фоне того, как 19 января в США вступил в силу закон, который обязывает его владельца ByteDance либо продать его по соображениям национальной безопасности, либо столкнуться с запретом. Трамп, вступив в должность 20 января, подписал указ, который потребовал отложить на 75 дней выполнение закона.
Ситуация с TikTok привлекла нескольких потенциальных покупателей, в том числе бывшего владельца "Лос-Анджелес Доджерс" Фрэнка Макаорта, который выразил интерес к быстрорастущему бизнесу, который, по оценкам аналитиков, может достигать 50 миллиардов долларов.