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Трамп: вопрос продажи TikTok обсуждается с четырьмя различными группами

Киев • УНН

 • 15675 просмотра

Администрация Трампа общается с четырьмя различными группами по поводу продажи китайской соцсети TikTok. Среди потенциальных покупателей - бывший владелец "Лос-Анджелес Доджерс" Фрэнк Макаорт.

Трамп: вопрос продажи TikTok обсуждается с четырьмя различными группами

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что его администрация общалась с четырьмя различными группами по поводу продажи платформы социальных сетей TikTok, принадлежащей Китаю, и что все варианты были хорошими, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отвечая на вопрос о том, будет ли вскоре сделка по TikTok, Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, что "это возможно".

"Мы имеем дело с четырьмя различными группами, и многие люди этого хотят... все четыре хорошие", - сказал Трамп.

TikTok и ByteDance не сразу ответили на запросы Reuters о комментариях вне обычного рабочего времени.

Дополнение

Судьба TikTok висит в воздухе на фоне того, как 19 января в США вступил в силу закон, который обязывает его владельца ByteDance либо продать его по соображениям национальной безопасности, либо столкнуться с запретом. Трамп, вступив в должность 20 января, подписал указ, который потребовал отложить на 75 дней выполнение закона.

Ситуация с TikTok привлекла нескольких потенциальных покупателей, в том числе бывшего владельца "Лос-Анджелес Доджерс" Фрэнка Макаорта, который выразил интерес к быстрорастущему бизнесу, который, по оценкам аналитиков, может достигать 50 миллиардов долларов.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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