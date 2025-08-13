Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН

Кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні у липні 2025 року досягла місячного максимуму за останні три роки, кількість жертв за перші сім місяців цього року перевищила аналогічний період торік на 48%, а загалом з початку повномасштабного вторгнення рф зафіксовано загибель 13 883 цивільних осіб, 35 548 поранених, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у звіті 13 серпня, пише УНН.

У липні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні досягла нового трирічного максимуму. У липні загинуло 286 цивільних осіб, а 1 388 отримали поранення, що стало найвищим показником з травня 2022 року та перевищило статистику червня 2025 року - ідеться у звіті.

Повідомляється, що місія ООН підтвердила жертви серед цивільних осіб у 18 із 24 областей країни.

"Другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум, - зазначила голова місії Даніель Белль. - Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення російської федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць".

Майже 40% жертв спричинило використання зброї дального радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів - 89 загиблих і 572 поранених - сказано у звіті.

За даними місії ООН, "31 липня ракетний обстріл Києва та удари баражувальними боєприпасами спричинили найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб у столиці з початку повномасштабного вторгнення: 31 людина загинула, а 171 отримала поранення". "Більшість загиблих, у тому числі пʼятеро дітей, перебували в житловому будинку, в який влучила ракета", - сказано у повідомленні.

Зростання кількості жертв серед цивільних осіб у липні порівняно з червнем, як вказано, "відбулося переважно в підконтрольних уряду України районах вздовж лінії фронту, що відображає інтенсивні спроби російських збройних сил захопити територію".

"Другою за впливом причиною загибелі цивільних стали безпілотники ближнього радіусу дії - 24% жертв, або 64 загиблих та 337 поранених. Втрати від таких безпілотників значно зросли порівняно з липнем 2024 року", як зафіксовано у бюлетені місії від червня 2025 року.

"Авіабомби, скинуті російськими військами, стали основною причиною різкого зростання жертв серед цивільних: 276 осіб постраждали (67 загиблих і 209 поранених) у липні 2025 року, порівняно з 114 (34 загиблих і 80 поранених) у червні.

Як повідомляється у звіті, наприклад, 28 липня авіабомби вразили виправну колонію в селі Біленьке Запорізької області, "вбивши 16 ув’язнених і поранивши щонайменше 43, всі – чоловіки". 31 липня авіабомба, як вказано, вразила житловий будинок у Краматорську Донецької області, у результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро цивільних осіб.

Місія ООН підкреслює, що висока кількість жертв серед цивільних осіб у липні продовжила тенденцію до зростання у 2025 році.

Кількість жертв за перші сім місяців 2025 року перевищила аналогічний період 2024 року на 48% - ідеться у звіті.

"Незалежно від того, чи ви перебуваєте в лікарні чи в’язниці, вдома чи на роботі, близько до лінії фронту чи далеко від неї, ви ризикуєте загинути чи отримати поранення внаслідок війни в Україні сьогодні, - наголосила Белль. - Ризик значно вищий, ніж минулого року, і продовжує зростати".

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель щонайменше 13 883 цивільних осіб, включно з 726 дітьми, та 35 548 поранених, серед яких 2 234 дитини - зазначили в ООН.

