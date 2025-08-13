$41.430.02
48.080.12
uk
13:29 • 1042 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
13:12 • 5956 перегляди
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
Ексклюзив
12:02 • 13207 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 21929 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 42452 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 26553 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
08:39 • 44933 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:29 • 25447 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 55601 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 33477 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.7м/с
37%
755мм
Популярнi новини
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 49627 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 28915 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві13 серпня, 06:57 • 11974 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo13 серпня, 07:26 • 36107 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і УкраїноюVideo11:10 • 15879 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
09:48 • 42452 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
08:39 • 44933 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 55601 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 70336 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 45454 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Аляска
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу12:40 • 6602 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 29678 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 50374 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 25369 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка12 серпня, 15:52 • 32816 перегляди
Актуальне
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Дія (сервіс)
Fox News
Brent
MIM-104 Patriot

Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

За даними ООН, у липні 2025 року зафіксовано 286 загиблих та 1388 поранених цивільних, що є найвищим показником з травня 2022 року. Загалом з початку вторгнення РФ загинуло щонайменше 13 883 цивільних, поранено 35 548.

Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН

Кількість загиблих та поранених цивільних осіб в Україні у липні 2025 року досягла місячного максимуму за останні три роки, кількість жертв за перші сім місяців цього року перевищила аналогічний період торік на 48%, а загалом з початку повномасштабного вторгнення рф зафіксовано загибель 13 883 цивільних осіб, 35 548 поранених, повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні у звіті 13 серпня, пише УНН.

У липні кількість жертв серед цивільних осіб в Україні досягла нового трирічного максимуму. У липні загинуло 286 цивільних осіб, а 1 388 отримали поранення, що стало найвищим показником з травня 2022 року та перевищило статистику червня 2025 року

- ідеться у звіті.

Повідомляється, що місія ООН підтвердила жертви серед цивільних осіб у 18 із 24 областей країни.

"Другий місяць поспіль кількість жертв серед цивільних осіб в Україні оновлює трирічний максимум, - зазначила голова місії Даніель Белль. - Лише за перші три місяці після початку повномасштабного вторгнення російської федерації було більше загиблих і поранених, ніж за останній місяць".

Майже 40% жертв спричинило використання зброї дального радіусу дії, зокрема ракет та баражувальних боєприпасів - 89 загиблих і 572 поранених

- сказано у звіті.

За даними місії ООН, "31 липня ракетний обстріл Києва та удари баражувальними боєприпасами спричинили найбільшу кількість жертв серед цивільних осіб у столиці з початку повномасштабного вторгнення: 31 людина загинула, а 171 отримала поранення". "Більшість загиблих, у тому числі пʼятеро дітей, перебували в житловому будинку, в який влучила ракета", - сказано у повідомленні.

Зростання кількості жертв серед цивільних осіб у липні порівняно з червнем, як вказано, "відбулося переважно в підконтрольних уряду України районах вздовж лінії фронту, що відображає інтенсивні спроби російських збройних сил захопити територію".

"Другою за впливом причиною загибелі цивільних стали безпілотники ближнього радіусу дії - 24% жертв, або 64 загиблих та 337 поранених. Втрати від таких безпілотників значно зросли порівняно з липнем 2024 року", як зафіксовано у бюлетені місії від червня 2025 року.

"Авіабомби, скинуті російськими військами, стали основною причиною різкого зростання жертв серед цивільних: 276 осіб постраждали (67 загиблих і 209 поранених) у липні 2025 року, порівняно з 114 (34 загиблих і 80 поранених) у червні.

Як повідомляється у звіті, наприклад, 28 липня авіабомби вразили виправну колонію в селі Біленьке Запорізької області, "вбивши 16 ув’язнених і поранивши щонайменше 43, всі – чоловіки". 31 липня авіабомба, як вказано, вразила житловий будинок у Краматорську Донецької області, у результаті чого загинуло щонайменше п'ятеро цивільних осіб.

Місія ООН підкреслює, що висока кількість жертв серед цивільних осіб у липні продовжила тенденцію до зростання у 2025 році.

Кількість жертв за перші сім місяців 2025 року перевищила аналогічний період 2024 року на 48%

- ідеться у звіті.

"Незалежно від того, чи ви перебуваєте в лікарні чи в’язниці, вдома чи на роботі, близько до лінії фронту чи далеко від неї, ви ризикуєте загинути чи отримати поранення внаслідок війни в Україні сьогодні, - наголосила Белль. - Ризик значно вищий, ніж минулого року, і продовжує зростати".

З початку повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну моніторингова місія ООН з прав людини в Україні задокументувала загибель щонайменше 13 883 цивільних осіб, включно з 726 дітьми, та 35 548 поранених, серед яких 2 234 дитини

- зазначили в ООН.

У червні було найбільше жертв серед цивільних: в ООН заявили, що в липні небезпечна тенденція збереглась01.08.25, 17:14 • 7342 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Донецька область
Запорізька область
Україна
Краматорськ
Київ