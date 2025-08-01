У червні було найбільше жертв серед цивільних: в ООН заявили, що в липні небезпечна тенденція збереглась

Червень відзначився найвищою кількістю жертв серед цивільних осіб за останні три роки війни, яку розпочала рф. Попередні дані за липень свідчать, що ця небезпечна тенденція зберігається. Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні, передає УНН.

Деталі

У щомісячному оновленні щодо захисту цивільних осіб місія зазначила, що в червні 2025 року російська федерація здійснила вдесятеро більше ракетних та баражувальних атак на Україну, ніж у червні 2024 року.

Червень відзначився найвищою кількістю жертв серед цивільних осіб за останні три роки: загинуло 232 особи, ще 1343 були поранені. Попередні дані за липень свідчать, що ця небезпечна тенденція зберігається. Масовані обстріли вражають не лише райони поблизу лінії фронту, а й значно віддалені від неї населені пункти - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На початку липня 2025 року повідомлялося, що з 24 лютого 2022 року внаслідок збройної агресії росії у столиці України загинули 257 мирних мешканців, а також пошкоджено близько 2 тис. будівель, серед яких житлові будинки, лікарні та освітні заклади.

Президент Володимир Зеленський 1 серпня повідомляв, що у Києві пошуково-рятувальні роботи завершені. Відомо про 31 загиблого, серед них п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині було всього два роки. Поранено 159 людей, 16 із них - діти.

В липні рф випустила по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів - Зеленський