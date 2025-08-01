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В июне было больше всего жертв среди гражданских: в ООН заявили, что в июле опасная тенденция сохранилась

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала рекордное количество жертв среди гражданских в июне 2025 года. российская федерация увеличила количество ракетных атак в десять раз по сравнению с июнем 2024 года.

В июне было больше всего жертв среди гражданских: в ООН заявили, что в июле опасная тенденция сохранилась

Июнь ознаменовался самым высоким числом жертв среди гражданского населения за последние три года войны, начатой рф. Предварительные данные за июль свидетельствуют, что эта опасная тенденция сохраняется. Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине, передает УНН.

Детали

В ежемесячном обновлении по защите гражданских лиц миссия отметила, что в июне 2025 года российская федерация совершила в десять раз больше ракетных и барражирующих атак на Украину, чем в июне 2024 года.

Июнь ознаменовался самым высоким числом жертв среди гражданского населения за последние три года: погибло 232 человека, еще 1343 были ранены. Предварительные данные за июль свидетельствуют, что эта опасная тенденция сохраняется. Массированные обстрелы поражают не только районы вблизи линии фронта, но и значительно удаленные от нее населенные пункты

- говорится в сообщении.

Дополнение

В начале июля 2025 года сообщалось, что с 24 февраля 2022 года в результате вооруженной агрессии россии в столице Украины погибли 257 мирных жителей, а также повреждено около 2 тыс. зданий, среди которых жилые дома, больницы и образовательные учреждения.

Президент Владимир Зеленский 1 августа сообщал, что в Киеве поисково-спасательные работы завершены. Известно о 31 погибшем, среди них пятеро детей. Самому младшему ребенку было всего два года. Ранено 159 человек, 16 из них - дети.

В июле рф выпустила по Украине более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБов - Зеленский01.08.2025, 11:11 • 2440 просмотров

Анна Мурашко

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