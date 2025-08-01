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Financial Times

В июле рф выпустила по Украине более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБов - Зеленский

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Президент Зеленский заявил, что в июле рф применила по Украине более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБов. Он подчеркнул необходимость дополнительного давления и санкций против москвы.

В июле рф выпустила по Украине более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБов - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что удар рф по Киеву 31 июля показывает, что необходимо дополнительное давление на москву и санкции. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Как бы ни отрицали в кремле их действенность, они работают и должны быть сильнее – бить по всему, что позволяет продолжать такие удары. И очень важно, чтобы мир о них не молчал. Я благодарю всех, кто поддержал наших людей. Мы ценим то, что Президент Трамп, лидеры Европы, другие наши партнеры четко видят, что происходит, и осуждают Россию

- говорится в сообщении.

По словам Зеленского, в течение июля войска рф применили против Украины более 5100 управляемых авиационных бомб, более 3800 "шахедов", почти 260 ракет различных типов, из них 128 – это баллистика.

"Остановить это можно только вместе: Америка, Европа, другие глобальные субъекты. Каждое наше взаимодействие важно. Каждый день важен. Спасибо всем, кто помогает Украине", - подытожил президент.

В июле потери российских войск превысили 33 тысячи - Сырский01.08.25, 10:04 • 1114 просмотров

Ольга Розгон

Войнаполитика
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