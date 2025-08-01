В липні рф випустила по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що в липні рф застосувала по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів. Він наголосив на необхідності додаткового тиску та санкцій проти москви.
Президент Володимир Зеленський заявив, що удар рф по Києву 31 липня показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.
Як би не заперечували в кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують росію
За словами Зеленського, протягом липня війська РФ застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.
"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - підсумував президент.
У липні втрати російських військ перевищили 33 тисячі - Сирський01.08.25, 10:04 • 1118 переглядiв