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Financial Times

В липні рф випустила по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів - Зеленський

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент Зеленський заявив, що в липні рф застосувала по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів. Він наголосив на необхідності додаткового тиску та санкцій проти москви.

В липні рф випустила по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар рф по Києву 31 липня показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Як би не заперечували в кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують росію

- йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, протягом липня війська РФ застосували проти України понад 5100 керованих авіаційних бомб, більш ніж 3800 "шахедів", майже 260 ракет різних типів, із них 128 – це балістика.

"Зупинити це можна тільки разом: Америка, Європа, інші глобальні суб’єкти. Кожна наша взаємодія важлива. Кожен день важливий. Дякую всім, хто допомагає Україні", - підсумував президент.

У липні втрати російських військ перевищили 33 тисячі - Сирський01.08.25, 10:04 • 1118 переглядiв

Ольга Розгон

ВійнаПолітика
Шахед-136
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
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Київ