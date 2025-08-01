В липні рф випустила по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що удар рф по Києву 31 липня показує, що необхідні додатковий тиск на Москву та санкції. Про це глава держави повідомив у Telegram, пише УНН.

Як би не заперечували в кремлі їхню дієвість, вони працюють і мають бути сильнішими – бити по всьому, що дозволяє продовжувати такі удари. І дуже важливо, щоб світ про них не мовчав. Я дякую всім, хто підтримав наших людей. Ми цінуємо те, що Президент Трамп, лідери Європи, інші наші партнери чітко бачать, що відбувається, і засуджують росію