Трамп обговорить долю TikTok на зустрічі в середу
Київ • УНН
Дональд Трамп зустрінеться з посадовцями для обговорення майбутнього TikTok в США. До 5 квітня TikTok має знайти нового власника, інакше його можуть заборонити.
У середу Трамп проведе зустріч щодо долі TikTok. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Президент США Дональд Трамп зустрінеться з високопосадовими особами своєї адміністрації для обговорення подальшої долі популярного додатку TikTok в країні. Засідання відбудеться в Овальному кабінеті, на ньому, окрім Трампа, будуть присутні віце-президент Джей Ді Венс та радник з національної безпеки Майк Уолтс.
Ключовим питанням зустрічі стане пошук потенційних американських інвесторів для китайської платформи. До 5 квітня TikTok має знайти нового власника, оскільки чинний китайський власник повинен передати свою частку в американському бізнесі. У разі невиконання вимог, додаток може бути заборонений на території США.
Нагадаємо
Раніше Трамп надав китайській компанії додаткові 75 днів на завершення переговорів з продажу своїх американських активів.
Трамп очікує угоду щодо TikTok у США до дедлайну у суботу31.03.25, 08:19 • 13520 переглядiв