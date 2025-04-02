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Трамп обговорить долю TikTok на зустрічі в середу

Київ • УНН

 • 11625 перегляди

Дональд Трамп зустрінеться з посадовцями для обговорення майбутнього TikTok в США. До 5 квітня TikTok має знайти нового власника, інакше його можуть заборонити.

Трамп обговорить долю TikTok на зустрічі в середу

У середу Трамп проведе зустріч щодо долі TikTok. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп зустрінеться з високопосадовими особами своєї адміністрації для обговорення подальшої долі популярного додатку TikTok в країні. Засідання відбудеться в Овальному кабінеті, на ньому, окрім Трампа, будуть присутні віце-президент Джей Ді Венс та радник з національної безпеки Майк Уолтс.

Ключовим питанням зустрічі стане пошук потенційних американських інвесторів для китайської платформи. До 5 квітня TikTok має знайти нового власника, оскільки чинний китайський власник повинен передати свою частку в американському бізнесі. У разі невиконання вимог, додаток може бути заборонений на території США.

Нагадаємо

Раніше Трамп надав китайській компанії додаткові 75 днів на завершення переговорів з продажу своїх американських активів.

Трамп очікує угоду щодо TikTok у США до дедлайну у суботу31.03.25, 08:19 • 13520 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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