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Трамп обсудит судьбу TikTok на встрече в среду

Киев • УНН

 • 11627 просмотра

Дональд Трамп встретится с должностными лицами для обсуждения будущего TikTok в США. До 5 апреля TikTok должен найти нового владельца, иначе он может быть запрещен.

Трамп обсудит судьбу TikTok на встрече в среду

В среду Трамп проведет встречу о судьбе TikTok. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп встретится с высокопоставленными должностными лицами своей администрации для обсуждения дальнейшей судьбы популярного приложения TikTok в стране. Заседание состоится в Овальном кабинете, на нем, кроме Трампа, будут присутствовать вице-президент Джей Ди Венс и советник по национальной безопасности Майк Уолтс.

Ключевым вопросом встречи станет поиск потенциальных американских инвесторов для китайской платформы. До 5 апреля TikTok должен найти нового владельца, поскольку действующий китайский владелец должен передать свою долю в американском бизнесе. В случае невыполнения требований, приложение может быть запрещено на территории США.

Напомним

Ранее Трамп предоставил китайской компании дополнительные 75 дней на завершение переговоров по продаже своих американских активов.

Трамп ожидает соглашения по TikTok в США до дедлайна в субботу31.03.25, 08:19 • 13520 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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