Германия и Канада готовят крупное соглашение по СПГ для укрепления энергетической безопасности Европы

Канада планирует объявить о соглашении с Германией по поставкам сжиженного природного газа с нового экспортного терминала на побережье Британской Колумбии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, пишет УНН.

Речь идет о проекте Ksi Lisims LNG стоимостью 10 миллиардов канадских долларов, который уже получил регуляторное одобрение. Покупателем газа станет немецкая компания SEFE – бывшее подразделение "газпрома", которое правительство Германии национализировало после полномасштабного вторжения рф в Украину. Ожидается, что о сделке официально объявит министр энергетики Канады Тим Ходжсон.

Проект предусматривает строительство плавучего СПГ-терминала мощностью 12 миллионов тонн в год. Ksi Lisims LNG поддерживают Western LNG, финансируемая Blackstone Inc., Rockies LNG Partners и коренной народ Нисгаа, на землях которого планируется строительство. Окончательное инвестиционное решение по запуску проекта пока не принято.

Ходжсон заявил, что европейские страны ищут альтернативу российскому и ближневосточному газу, а также не хотят чрезмерной зависимости от США.

Мы можем быть этой альтернативой. Мы можем быть тем надежным поставщиком, который не будет использовать энергию для принуждения