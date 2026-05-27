Германия и Канада готовят крупное соглашение по СПГ для укрепления энергетической безопасности Европы
Киев • УНН
Канада готовит соглашение с немецкой SEFE о поставках газа с нового терминала стоимостью 10 миллиардов. Это поможет Европе заменить российские энергоресурсы.
Канада планирует объявить о соглашении с Германией по поставкам сжиженного природного газа с нового экспортного терминала на побережье Британской Колумбии. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, пишет УНН.
Детали
Речь идет о проекте Ksi Lisims LNG стоимостью 10 миллиардов канадских долларов, который уже получил регуляторное одобрение. Покупателем газа станет немецкая компания SEFE – бывшее подразделение "газпрома", которое правительство Германии национализировало после полномасштабного вторжения рф в Украину. Ожидается, что о сделке официально объявит министр энергетики Канады Тим Ходжсон.
Проект предусматривает строительство плавучего СПГ-терминала мощностью 12 миллионов тонн в год. Ksi Lisims LNG поддерживают Western LNG, финансируемая Blackstone Inc., Rockies LNG Partners и коренной народ Нисгаа, на землях которого планируется строительство. Окончательное инвестиционное решение по запуску проекта пока не принято.
Ходжсон заявил, что европейские страны ищут альтернативу российскому и ближневосточному газу, а также не хотят чрезмерной зависимости от США.
Мы можем быть этой альтернативой. Мы можем быть тем надежным поставщиком, который не будет использовать энергию для принуждения
Он также подчеркнул, что Европа стремится сотрудничать с поставщиками, которые "разделяют общие ценности".
