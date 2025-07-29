Стрельба в центре Нью-Йорка: 5 жертв, личность стрелка установлена

В США полиция установила личность мужчины, который вошел в офисное здание в центре Манхэттена в Нью-Йорке и открыл огонь из винтовки, убив четырех человек и ранив еще одного человека. Им оказался Шейн Девон Тамура. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP и ABC News.

Детали

Как пишет AP, в понедельник мужчина пробрался через офисную башню на Манхэттене, стреляя из винтовки, убив четырех человек, включая полицейского Нью-Йорка, и ранив пятого, прежде чем покончить жизнь самоубийством.

Стрельба произошла в небоскребе, где расположены штаб-квартиры НФЛ и Blackstone, одной из крупнейших инвестиционных фирм мира, а также другие арендаторы.

По словам комиссара полиции Джессики Тиш, стрелок, которого власти идентифицировали как Шейна Тамуру из Лас-Вегаса, имел "задокументированную историю психических заболеваний", но его мотив до сих пор неизвестен.

"Мы работаем над тем, чтобы понять, почему он выбрал именно это место", - сказала Тиш.

Нападение произошло в конце рабочего дня в той же части Манхэттена, где в конце прошлого года возле отеля был застрелен главный исполнительный директор UnitedHealthcare.

Тиш рассказала, что на видеозаписи с камер наблюдения видно, как мужчина выходит из припаркованного BMW незадолго до 18:30 по местному времени, вооруженный винтовкой M4, а затем направляется через площадь к зданию. Затем он начал стрелять, убив полицейского, который работал в корпоративной охране, а затем ранив женщину, которая пыталась спрятаться, обстреливая вестибюль.

По ее словам, затем мужчина подошел к лифтовому блоку и застрелил охранника на стойке безопасности, а также застрелил еще одного мужчину в вестибюле.

Тиш также рассказала, что мужчина поднялся на лифте до офисов компании Rudin Management на 33-м этаже, которой принадлежало здание, и застрелил одного человека на этом этаже. Затем мужчина застрелился. В здании по адресу Парк-авеню, 345, также расположены офисы финансовой компании KPMG.

Что известно о стрелке

Как пишет ABC News, 27-летний Шейн Девон Тамура недавно жил в Лас-Вегасе, где полицейское управление Лас-Вегаса выдало ему разрешение на скрытое ношение огнестрельного оружия. Ранее Совет по лицензированию частных детективов Невады выдал ему рабочую карточку, срок действия которой истек, согласно документам, с которыми ознакомилось ABC News. Его последний известный адрес был в закрытом жилом комплексе в Лас-Вегасе.

Он окончил среднюю школу в районе Лос-Анджелеса, где был конкурентоспособным футболистом, по словам представителя школы, который пообщался с ABC News. Калеб Кларк, бывший одноклассник Тамуры в средней школе Санта-Клариты, назвал его "чудаком" и не помнил, чтобы у него были проблемы с психическим здоровьем. Тамура играл на позиции раннинбека в команде "Гренада Хиллз Чартер".

Дополнение

В центре Манхэттена мужчина устроил стрельбу, после чего покончил жизнь самоубийством.