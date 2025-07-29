Стрілянина в центрі Нью-Йорка: серед поранених поліцейський

Двох людей, зокрема, поліцейського, було поранено в результаті стрілянини, яку влантушвав невідомий у центрі Мангетенна, Нью-Йорк. Про це повідомляє ABC News, інформує УНН.

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Зазначається, що інцидент стався біля офісної будівлі на Парк-авеню. Підозрюваний покінчив життя самогубством на 33-му поверсі сусідньої, будівлі.

В офісній будівлі, в якій розташовані штаб-квартири інвестиційної компанії Blackstone та NFL, оголошено карантин - йдеться у повідомленні.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликав громадян уникати цього району через "активне розслідування стрілянини".

Очікуйте на появу машин екстреної допомоги та затримки в навколишньому районі – йдеться у повідомленні поліції Нью-Йорка.

Заступник директора ФБР Ден Бонджино в соцмережі Х написав, що співробітники й агенти нью-йоркського відділення ФБР виїхали "для надання підтримки на місці злочину в Мангеттені".

Нагадаємо

У вихідні одинадцять людей отримали ножові поранення, скоєні чоловіком у супермаркеті Walmart у Траверс-Сіті, штат Мічиган. 42-річного підозрюваного, мешканця Мічигану, було взято під варту.

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