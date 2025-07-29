Стрілянина в центрі Нью-Йорка: серед поранених поліцейський

$41.780.01
48.980.12
ukenru
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
28 липня, 17:54 • 14239 перегляди
Аварія пасажирського поїзда в Німеччині: серед постраждалих п'ятеро українців
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 77633 перегляди
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
28 липня, 13:15 • 58319 перегляди
10 або 12 днів: Трамп повідомив про новий дедлайн для рф
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 111503 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:12 • 61887 перегляди
Масове вбивство росією полонених в Оленівці: в Офісі Генпрокурора розповіли про хід розслідування
28 липня, 10:55 • 58234 перегляди
Білоруські хакери повністю знищили базу даних перельотів російського "Аерофлоту"
28 липня, 09:50 • 49609 перегляди
ЦПД РНБО: Сили оборони мають успіхи та продовжують активні дії проти росіян на Сумщині
Ексклюзив
28 липня, 09:46 • 43847 перегляди
У Кривому Розі 18-річний хлопець зґвалтував неповнолітню: поліція повідомила про підозру
Ексклюзив
28 липня, 09:11 • 31728 перегляди
Отримання Україною газу з Азербайджаном новим маршрутом: експерт оцінив подію та розповів про перспективи
Ексклюзив
28 липня, 08:08 • 27587 перегляди
Усиновлення дітей в Україні: голова Координаційного центру з розвитку сімейного виховання озвучила виклики
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
88%
743мм
Популярнi новини
Ворожий дрон атакував авто з цивільними на Харківщині: є загиблий28 липня, 16:41 • 4144 перегляди
Перші результати корпусу Білецького: грамотне керівництво значно скорочує втрати серед військових28 липня, 16:55 • 6088 перегляди
Забралися на верхівку будівельного крана: поліція притягнула до відповідальності батьків трьох підлітків28 липня, 16:59 • 3162 перегляди
Місце Матвієнко - на лаві підсудних: Україна обурена участю голови радфеду рф у міжнародній конференції28 липня, 17:34 • 4536 перегляди
Кабмін провів низку кадрових рішень у міністерствах: хто втратив, а хто отримав посади20:06 • 3266 перегляди
Публікації
"Дарницький" вплив: діяльність нардепа Кузьміних мають перевірити правоохоронці
Ексклюзив
28 липня, 14:54 • 77633 перегляди
Смачно та корисно: топ-5 продуктів, які збагатять вас білком28 липня, 13:41 • 88295 перегляди
17-річні хлопці мають стати на військовий облік до 31 липня: що потрібно знати 28 липня, 12:53 • 104318 перегляди
Михайло Пінкевич: "Українська авіація формує сприйняття України в очах світу, і ми зобов’язані її зберегти та розвивати"
Ексклюзив
28 липня, 12:47 • 111504 перегляди
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25 липня, 14:49 • 331687 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Фрідріх Мерц
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Чернівецька область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Едді Мерфі підтвердив участь у спінофі "Шрека", присвяченому Віслюку: що відомо28 липня, 12:41 • 74218 перегляди
П'ять неймовірних прем’єр серпня: що подивитись27 липня, 14:42 • 129102 перегляди
Світові запаси матча вичерпуються на тлі трендів у соцмережах та неврожаю - BBC26 липня, 13:43 • 67795 перегляди
Перший епізод серіалу "Чужий: Земля" вийшов на Comic-Con26 липня, 12:13 • 67507 перегляди
Скандал на концерті Coldplay: Гвінет Пелтроу стала "тимчасовим речником" Astronomer після відставки CEO та HR-директорки26 липня, 11:00 • 62820 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
Х-47М2 «Кинджал»
Ядерна бомба B61
MIM-104 Patriot

Стрілянина в центрі Нью-Йорка: серед поранених поліцейський

Київ • УНН

 • 496 перегляди

У центрі Мангеттена невідомий поранив двох людей, включаючи поліцейського, після чого покінчив життя самогубством. Інцидент стався біля офісної будівлі на Парк-авеню.

Стрілянина в центрі Нью-Йорка: серед поранених поліцейський

Двох людей, зокрема, поліцейського, було поранено в результаті стрілянини, яку влантушвав невідомий у центрі Мангетенна, Нью-Йорк. Про це повідомляє ABC News, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що інцидент стався біля офісної будівлі на Парк-авеню. Підозрюваний покінчив життя самогубством на 33-му поверсі сусідньої, будівлі.

В офісній будівлі, в якій розташовані штаб-квартири інвестиційної компанії Blackstone та NFL, оголошено карантин

- йдеться у повідомленні.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликав громадян уникати цього району через "активне розслідування стрілянини".

Очікуйте на появу машин екстреної допомоги та затримки в навколишньому районі

– йдеться у повідомленні поліції Нью-Йорка.

Заступник директора ФБР Ден Бонджино в соцмережі Х написав, що співробітники й агенти нью-йоркського відділення ФБР виїхали "для надання підтримки на місці злочину в Мангеттені".

Нагадаємо

У вихідні одинадцять людей отримали ножові поранення, скоєні чоловіком у супермаркеті Walmart у Траверс-Сіті, штат Мічиган. 42-річного підозрюваного, мешканця Мічигану, було взято під варту.

Стрілянина біля церкви у США: загинуло дві жінки14.07.25, 02:48 • 4402 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Федеральне бюро розслідувань
Мангеттен
Нью-Йорк
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9