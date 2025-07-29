Стрілянина в центрі Нью-Йорка: серед поранених поліцейський
Київ • УНН
У центрі Мангеттена невідомий поранив двох людей, включаючи поліцейського, після чого покінчив життя самогубством. Інцидент стався біля офісної будівлі на Парк-авеню.
Двох людей, зокрема, поліцейського, було поранено в результаті стрілянини, яку влантушвав невідомий у центрі Мангетенна, Нью-Йорк. Про це повідомляє ABC News, інформує УНН.
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Зазначається, що інцидент стався біля офісної будівлі на Парк-авеню. Підозрюваний покінчив життя самогубством на 33-му поверсі сусідньої, будівлі.
В офісній будівлі, в якій розташовані штаб-квартири інвестиційної компанії Blackstone та NFL, оголошено карантин
Мер Нью-Йорка Ерік Адамс закликав громадян уникати цього району через "активне розслідування стрілянини".
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Заступник директора ФБР Ден Бонджино в соцмережі Х написав, що співробітники й агенти нью-йоркського відділення ФБР виїхали "для надання підтримки на місці злочину в Мангеттені".
Нагадаємо
У вихідні одинадцять людей отримали ножові поранення, скоєні чоловіком у супермаркеті Walmart у Траверс-Сіті, штат Мічиган. 42-річного підозрюваного, мешканця Мічигану, було взято під варту.
Стрілянина біля церкви у США: загинуло дві жінки14.07.25, 02:48 • 4402 перегляди