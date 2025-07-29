Стрельба в центре Нью-Йорка: среди раненых полицейский
Киев • УНН
В центре Манхэттена неизвестный ранил двух человек, включая полицейского, после чего покончил жизнь самоубийством. Инцидент произошел возле офисного здания на Парк-авеню.
Два человека, в том числе полицейский, были ранены в результате стрельбы, устроенной неизвестным в центре Манхэттена, Нью-Йорк. Об этом сообщает ABC News, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что инцидент произошел возле офисного здания на Парк-авеню. Подозреваемый покончил жизнь самоубийством на 33-м этаже соседнего здания.
В офисном здании, в котором расположены штаб-квартиры инвестиционной компании Blackstone и NFL, объявлен карантин
Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал граждан избегать этого района из-за "активного расследования стрельбы".
Ожидайте появления машин экстренной помощи и задержки в окружающем районе
Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино в соцсети Х написал, что сотрудники и агенты нью-йоркского отделения ФБР выехали "для оказания поддержки на месте преступления в Манхэттене".
Напомним
В выходные одиннадцать человек получили ножевые ранения, совершенные мужчиной в супермаркете Walmart в Траверс-Сити, штат Мичиган. 42-летний подозреваемый, житель Мичигана, был взят под стражу.
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