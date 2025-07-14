Стрельба возле церкви в США: погибли две женщины
Киев • УНН
В Лексингтоне, штат Кентукки, две женщины погибли в результате стрельбы в баптистской церкви. Нападавший, который ранее ранил полицейского и угнал автомобиль, был застрелен тремя офицерами.
Две женщины погибли в результате стрельбы в воскресенье в баптистской церкви в Лексингтоне, штат Кентукки. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что стрельба вблизи аэропорта Блу-Грасс произошла около 11:35 утра по местному времени, после того, как полицейский остановил автомобиль после получения сигнала от считывателя номерных знаков. Мужчина открыл огонь и ранил правоохранителя, после чего угнал транспортное средство и покинул место происшествия, а затем оказался возле церкви.
Злоумышленник выстрелил из своего оружия в людей на территории церкви. Трое офицеров, прибывших на место происшествия, застрелили преступника. ... Стрелок был установлен, но полиция не разглашает его имя
Погибшие жертвы были идентифицированы как 34-летняя Кристина Комбс и 72-летняя Беверли Гамм. Двое мужчин, получивших ранения в результате стрельбы, были доставлены в больницу. Один мужчина находится в критическом состоянии, а другой стабилен. Раненый полицейский также находится в стабильном состоянии.
Полиция не исключает связи нападавшего с людьми в церкви, но подробностей не разглашает.
Напомним
В начале июля в Чикаго в районе Ривер-Норт произошла стрельба из проезжающего автомобиля, в результате которой погибли четыре человека, еще 14 получили ранения. Инцидент произошел возле ресторана, где проходила вечеринка по случаю выхода альбома рэпера.
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