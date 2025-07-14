Стрельба возле церкви в США: погибли две женщины

$41.820.00
48.980.00
ukenru
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
13 июля, 18:39 • 8820 просмотра
США предоставят рекордное количество оружия Украине и примут самые жесткие санкции против РФ - сенатор Грэм
Эксклюзив
13 июля, 06:45 • 28952 просмотра
Неделя замедления, глубины и внутренних процессов: астропрогноз на 14–20 июля
12 июля, 18:07 • 62889 просмотра
Зеленский анонсировал многоуровневую договоренность по Patriot, а также дроновые операции на территории рф
12 июля, 17:25 • 85950 просмотра
Зеленский встретился с Умеровым: говорили о дронах и, вероятно, новом назначении
12 июля, 16:32 • 106169 просмотра
Следующий "Рамштайн" состоится онлайн в ближайшие 10 дней – немецкий генерал
12 июля, 14:30 • 99472 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время
11 июля, 19:13 • 83090 просмотра
Поставки возобновлены: Зеленский о возобновлении военной помощи Украине
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 224943 просмотра
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 220512 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
11 июля, 12:36 • 167602 просмотра
россия намерена войти в Днепропетровскую область на 10 км вглубь - Буданов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
0м/с
66%
751мм
Популярные новости
Сумская община под ударом дронов: поврежден объект инфраструктуры, есть погибший и раненый13 июля, 15:02 • 9926 просмотра
Население ЕС выросло до 450 миллионов: четвертый год подряд наблюдается рост – данные Евростата13 июля, 16:02 • 7406 просмотра
кремль готовит новое наступление в Украине: Bild озвучил вероятную дату13 июля, 16:31 • 6354 просмотра
Налоговая возвращает полные штрафы за РРО с 1 августа: сколько придется платить13 июля, 16:54 • 11572 просмотра
Выплаты после рождения ребенка и поддержка школьников: Кабмин подготовил новые социальные решения19:06 • 8126 просмотра
публикации
Ответственность «за того парня»: должно ли предприятие отвечать за действия своего контрагента?
Эксклюзив
11 июля, 14:42 • 224943 просмотра
Деньги без квеста: как SEPA может изменить жизнь украинского бизнеса и повлияет ли она на курс евро
Эксклюзив
11 июля, 14:05 • 220512 просмотра
Затягивание может быть равносильно саботажу: когда АРМА наконец выберет управляющего для ТРЦ "Гулливер"11 июля, 05:00 • 203605 просмотра
Автомобиль почти за 3 миллиона: объяснит ли глава АРМА Дума, кто и зачем одобрил эту "роскошную" закупку10 июля, 15:21 • 223946 просмотра
Выполнили контракт – ответственны за контрагента? Эксперты обращают внимание на пробелы в подходах к ответственности заказчиков в хозяйственных отношениях
Эксклюзив
10 июля, 14:43 • 253015 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Олег Синегубов
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Черновцы
Львов
Реклама
УНН Lite
В Дубровнике нашли судно XVIII века при прокладке трубопровода13 июля, 10:58 • 17015 просмотра
Экс-премьер Британии устанавливает бассейн за полмиллиона фунтов с «невидимым» полом в своем поместье13 июля, 08:31 • 16189 просмотра
Пять индийских фильмов, которые вас удивят: что посмотреть в свободное время12 июля, 14:30 • 99472 просмотра
Джастин Бибер возвращается с альбомом Swag, в который включил личную драму11 июля, 15:54 • 68325 просмотра
Ремейк "Фантастической четверки" фокусируется на семье и единстве, объясняет Педро Паскаль11 июля, 15:30 • 72248 просмотра
Актуальное
Financial Times
MIM-104 Patriot
Хранитель
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Лекарственные средства

Стрельба возле церкви в США: погибли две женщины

Киев • УНН

 • 492 просмотра

В Лексингтоне, штат Кентукки, две женщины погибли в результате стрельбы в баптистской церкви. Нападавший, который ранее ранил полицейского и угнал автомобиль, был застрелен тремя офицерами.

Стрельба возле церкви в США: погибли две женщины

Две женщины погибли в результате стрельбы в воскресенье в баптистской церкви в Лексингтоне, штат Кентукки. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что стрельба вблизи аэропорта Блу-Грасс произошла около 11:35 утра по местному времени, после того, как полицейский остановил автомобиль после получения сигнала от считывателя номерных знаков. Мужчина открыл огонь и ранил правоохранителя, после чего угнал транспортное средство и покинул место происшествия, а затем оказался возле церкви.

Злоумышленник выстрелил из своего оружия в людей на территории церкви. Трое офицеров, прибывших на место происшествия, застрелили преступника. ... Стрелок был установлен, но полиция не разглашает его имя

- говорится в сообщении.

Погибшие жертвы были идентифицированы как 34-летняя Кристина Комбс и 72-летняя Беверли Гамм. Двое мужчин, получивших ранения в результате стрельбы, были доставлены в больницу. Один мужчина находится в критическом состоянии, а другой стабилен. Раненый полицейский также находится в стабильном состоянии.

Полиция не исключает связи нападавшего с людьми в церкви, но подробностей не разглашает.

Напомним

В начале июля в Чикаго в районе Ривер-Норт произошла стрельба из проезжающего автомобиля, в результате которой погибли четыре человека, еще 14 получили ранения. Инцидент произошел возле ресторана, где проходила вечеринка по случаю выхода альбома рэпера.

В США на карнавале произошла стрельба: среди жертв младенец16.06.25, 13:57 • 3336 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Кентукки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9