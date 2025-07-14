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США нададуть рекордну кількість зброї Україні та ухвалять найжорсткіші санкції проти рф - сенатор Грем
13 липня, 18:39 • 9190 перегляди
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Стрілянина біля церкви у США: загинуло дві жінки

Київ • УНН

 • 782 перегляди

У Лексінгтоні, штат Кентуккі, дві жінки загинули внаслідок стрілянини в баптистській церкві. Нападник, який раніше поранив поліцейського та викрав авто, був застрелений трьома офіцерами.

Стрілянина біля церкви у США: загинуло дві жінки

Дві жінки загинули внаслідок стрілянини в неділю в баптистській церкві у Лексінгтоні, штат Кентуккі. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що стрілянина поблизу аеропорту Блу-Грасс сталася близько 11:35 ранку за місцевим часом, після того, як поліцейський зупинив автомобіль після отримання сигналу від зчитувача номерних знаків. Чоловік відкрив вогонь та поранив правоохоронця, після чого викрав транспортний засіб і залишив місце події, а згодом опинився біля церкви.

Зловмисник вистрілив зі своєї зброї в людей на території церкви. Троє офіцерів, які прибули на місце події, застрелили злочинця. ... Стрільця було встановлено, але поліція не розголошує його ім'я

- йдеться у повідомленні.

Жертви, які загинули, були ідентифіковані як 34-річна Крістіна Комбс та 72-річна Беверлі Гамм. Двох чоловіків, які отримали поранення внаслідок стрілянини, доставили до лікарні. Один чоловік перебуває у критичному стані, а інший стабільний. Поранений поліцейський також перебуває у стабільному стані.

Поліція не виключає зв'язку нападника з людьми у церкві, але подробиць не розголошує.

Нагадаємо

На початку липня у Чикаго в районі Рівер-Норт сталася стрілянина з проїжджого автомобіля, внаслідок якої загинули чотири людини, ще 14 отримали поранення. Інцидент трапився біля ресторану, де проходила вечірка з нагоди виходу альбому репера.

У США на карнавалі сталася стрілянина: серед жертв немовля16.06.25, 13:57 • 3338 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Кримінал та НПНовини Світу
Кентуккі
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