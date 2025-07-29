Стрілянина у центрі Нью-Йорка: 5 жертв, особу стрілка встановили

У США поліція встановила особу чоловіка, який увійшов до офісної будівлі в центрі Мангеттена у Нью-Йорку та відкрив вогонь з гвинтівки, убивши чотирьох людей й поранивши ще одну людину. Ним виявився Шейн Девон Тамура. Про це УНН повідомляє з посиланням на AP та ABC News.

Деталі

Як пише AP, у понеділок чоловік пробрався через офісну вежу на Мангеттені, стріляючи з гвинтівки, вбивши чотирьох людей, включаючи поліцейського Нью-Йорка, та поранивши п'ятого, перш ніж покінчити життя самогубством.

Стрілянина сталася у хмарочосі, де розташовані штаб-квартири НФЛ та Blackstone, однієї з найбільших інвестиційних фірм світу, а також інші орендарі.

За словами комісара поліції Джессіки Тіш, стрілець, якого влада ідентифікувала як Шейна Тамуру з Лас-Вегаса, мав "задокументовану історію психічних захворювань", але його мотив досі невідомий.

"Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, чому він обрав саме це місце", - сказала Тіш.

Напад стався наприкінці робочого дня в тій самій частині Мангеттена, де наприкінці минулого року біля готелю було застрелено головного виконавчого директора UnitedHealthcare.

Тіш розповіла, що на відеозаписі з камер спостереження видно, як чоловік виходить із припаркованого BMW незадовго до 18:30 за місцевим часом, озброєний гвинтівкою M4, а потім прямує через площу до будівлі. Потім він почав стріляти, убивши поліцейського, який працював у корпоративній охороні, а потім поранивши жінку, яка намагалася сховатися, обстрілюючи вестибюль.

За її словами, потім чоловік підійшов до ліфтового блоку та застрелив охоронця на стійці безпеки, а також застрелив ще одного чоловіка у вестибюлі.

Тіш також розповіла, що чоловік піднявся ліфтом до офісів компанії Rudin Management на 33-му поверсі, якій належала будівля, та застрелив одну людину на цьому поверсі. Потім чоловік застрелився. У будівлі за адресою Парк-авеню, 345, також розташовані офіси фінансової компанії KPMG.

Що відомо про стрілка

Як пише ABC News, 27-річний Шейн Девон Тамура нещодавно жив у Лас-Вегасі, де поліцейське управління Лас-Вегаса видало йому дозвіл на приховане носіння вогнепальної зброї. Раніше Рада з ліцензування приватних детективів Невади видала йому робочу картку, термін дії якої закінчився, згідно з документами, з якими ознайомилося ABC News. Його остання відома адреса була в закритому житловому комплексі в Лас-Вегасі.

Він закінчив середню школу в районі Лос-Анджелеса, де був конкурентоспроможним футболістом, за словами представника школи, який поспілкувався з ABC News. Калеб Кларк, колишній однокласник Тамури у середній школі Санта-Кларіти, назвав його "диваком" і не пам'ятав, щоб у нього були проблеми з психічним здоров'ям. Тамура грав на позиції раннінбека в команді "Гренада Хіллз Чартер".

Доповнення

У центрі Мангеттена чоловік влаштував стрілянину після чого покінчив життя самогубством.