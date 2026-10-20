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The New York Times
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Трамп наращивает расходы накануне промежуточных выборов — СМИ

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Трамп заявил, что потратил более $300 млн на кампанию республиканцев. Блумберг планирует передать демократам около $80 млн.

Трамп наращивает расходы накануне промежуточных выборов — СМИ
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что потратил более 300 миллионов долларов на предвыборную кампанию республиканцев. В то же время газета The New York Times сообщила, что бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выделяет 80 миллионов долларов на поддержку демократов накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября, передает УНН со ссылкой на Reuters.

СМИ отмечают, что эти финансовые вливания осуществляются в то время, когда демократы пытаются вернуть себе контроль над Конгрессом, где на кону стоят 470 мест в палатах, находящихся в настоящее время под контролем республиканцев.

"Ко дню выборов я потрачу — или уже трачу — более 400 миллионов долларов. Более 300 миллионов долларов уже пошли на рекламу, прямое и косвенное взаимодействие с избирателями, митинги, аренду площадок для них, телевизионные митинги, программы по привлечению граждан к голосованию, обеспечение честности выборов и так далее", — написал Трамп в социальных сетях.

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Команда Блумберга сообщила изданию The New York Times, что в сентябре и октябре он передаст демократам около 80 миллионов долларов.

В офисе Блумберга оперативно не ответили на просьбу о комментарии.

По информации The New York Times, по меньшей мере 50 миллионов долларов из средств Блумберга направлены на избирательные кампании в Палату представителей. В частности, 24 миллиона долларов получила организация "Everytown for Gun Safety" ("Каждый город — за безопасность от оружия"), соучредителем которой является Блумберг. Еще 16 миллионов долларов он предоставил комитету политического действия "House Majority PAC", поддерживающему демократов в Палате представителей.

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Агентство Reuters не проводило независимой проверки данных о расходах Трампа или Блумберга.

Антонина Туманова

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