Трамп на 90 днів продовжив дозвіл на перевезення нафти до портів США іноземними суднами

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на 90 днів дію винятку із закону Джонса, який дозволяє перевозити нафту та інші товари між американськими портами на суднах під іноземними прапорами. Цей захід спрямований на зниження витрат на пальне, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Закон Джонса, якому понад 100 років, передбачає, що вантажі між портами США мають перевозитися суднами, які належать американським власникам, ходять під прапором США та експлуатуються американськими компаніями.

За словами представника Білого дому, новий дозвіл набуде чинності опівночі в понеділок за нью-йоркським часом. Це дозволить уникнути перерви між завершенням попереднього винятку та початком дії нового.

Рішення ухвалили на тлі занепокоєння адміністрації США високими цінами на енергоносії через війну в Ірані.

Водночас Трамп не розширив дію послаблень. У серпні він звузив їх, запровадивши перевірку наявності американських суден для кожного окремого рейсу.

Обсяги поставок

За даними уряду, проаналізованими Інститутом Катона, з березня, коли Трамп уперше призупинив дію обмежень, іноземні судна здійснили близько 338 рейсів. Зокрема, вони перевозили нафту з Техасу до Пенсильванії та пропан до Пуерто-Рико.

Найбільше додаткових поставок отримала Каліфорнія. За словами представника Білого дому, порівняно з аналогічним періодом минулого року до штату доставили додаткові 23 млн барелів нафтопродуктів проти 8 млн барелів торік.

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Загалом із моменту запровадження винятку між американськими портами перевезли додаткові 90 млн барелів продукції, переважно нафтопродуктів. Чинний дозвіл дозволив транспортувати близько 13 млн барелів, понад третину з яких становив бензин, а приблизно 28% — сира нафта.

Критика рішення та переваги

Продовження винятку викликало критику з боку американських суднобудівників та їхніх союзників у Конгресі. Вони вважають, що послаблення підриває вимоги, покликані підтримувати національне суднобудування.

Натомість нафтові та хімічні компанії заявляють, що дозвіл допомагає перевозити сиру нафту, добрива та інші товари між американськими портами швидше й дешевше.

Серед продукції, на яку поширюється виняток, — бензин, авіаційне пальне, сира нафта, скраплений природний газ, соєва олія та добрива.

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