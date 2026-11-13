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Трамп на 90 дней продлил разрешение на перевозку нефти в порты США иностранными судами

Киев • УНН

 • 1164 просмотра

Трамп продлил действие исключения из закона Джонса, регулирующего морские перевозки между портами США. Послабление касается широкого перечня энергоносителей и других товаров.

Трамп на 90 дней продлил разрешение на перевозку нефти в порты США иностранными судами

Президент США Дональд Трамп продлил еще на 90 дней действие исключения из закона Джонса, которое позволяет перевозить нефть и другие товары между американскими портами на судах под иностранными флагами. Эта мера направлена на снижение затрат на топливо, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Законом Джонса, которому более 100 лет, предусмотрено, что грузы между портами США должны перевозиться судами, принадлежащими американским владельцам, плавающими под флагом США и эксплуатируемыми американскими компаниями.

По словам представителя Белого дома, новое разрешение вступит в силу в полночь в понедельник по нью-йоркскому времени. Это позволит избежать перерыва между завершением действия предыдущего исключения и началом действия нового.

Решение приняли на фоне обеспокоенности администрации США высокими ценами на энергоносители из-за войны в Иране.

В то же время Трамп не расширил действие послаблений. В августе он сузил их, введя проверку наличия американских судов для каждого отдельного рейса.

Объемы поставок

По данным правительства, проанализированным Институтом Катона, с марта, когда Трамп впервые приостановил действие ограничений, иностранные суда совершили около 338 рейсов. В частности, они перевозили нефть из Техаса в Пенсильванию и пропан в Пуэрто-Рико.

Больше всего дополнительных поставок получила Калифорния. По словам представителя Белого дома, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в штат доставили дополнительно 23 млн баррелей нефтепродуктов против 8 млн баррелей годом ранее.

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Всего с момента введения исключения между американскими портами перевезли дополнительно 90 млн баррелей продукции, преимущественно нефтепродуктов. Действующее разрешение позволило транспортировать около 13 млн баррелей, более трети из которых составил бензин, а примерно 28% — сырая нефть.

Критика решения и преимущества

Продление исключения вызвало критику со стороны американских судостроителей и их союзников в Конгрессе. Они считают, что послабление подрывает требования, призванные поддерживать национальное судостроение.

В свою очередь, нефтяные и химические компании заявляют, что разрешение помогает перевозить сырую нефть, удобрения и другие товары между американскими портами быстрее и дешевле.

Среди продукции, на которую распространяется исключение, — бензин, авиационное топливо, сырая нефть, сжиженный природный газ, соевое масло и удобрения.

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Ольга Розгон

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