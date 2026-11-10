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Танкер с российским дизельным топливом изменил курс у берегов США, не дойдя до Нью-Йорка — Bloomberg

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Танкер Agioi Fanendes с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива изменил курс у берегов США. Порт разгрузки судна до сих пор не определён.

Танкер с российским дизельным топливом изменил курс у берегов США, не дойдя до Нью-Йорка — Bloomberg

Танкер с российским дизельным топливом, ранее указавший пункт назначения в США, развернулся примерно в 400 морских милях от Нью-Йорка. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Танкер Agioi Fanendes, перевозящий около 40 000 метрических тонн (почти 300 000 баррелей) дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы, начал удаляться от восточного побережья США. С понедельника судно движется зигзагообразным курсом, фактически оставаясь на месте.

Трейдеры внимательно следят за перемещениями российского дизельного топлива после того, как в прошлом месяце глава кремля владимир путин заключил с президентом США Дональдом Трампом соглашение о поставках топлива на рынок США и мировой рынок.

Россия продолжит запрет на экспорт дизельного топлива до 2027 года, но сделает исключения30.10.26, 19:20 • 8119 просмотров

россия заявила, что загрузила четыре танкера дизельным топливом для отправки в США. Однако, согласно данным систем отслеживания, ни одна партия российского дизельного топлива до сих пор не достигла Штатов.

Выйдя из российского балтийского порта Приморск в конце октября, танкер Agioi Fanendes сначала указал пунктом назначения Нью-Йорк, но впоследствии изменил его на "for orders" ("ожидает распоряжений").

Компания-оператор судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. сообщила, что танкер "продолжает движение в ожидании дальнейших указаний, поскольку порт разгрузки еще не определен".

Напомним

Как ранее писал УНН, два из трех танкеров со 140 тысячами тонн российского дизельного топлива больше не направляются в США. Причины изменения маршрутов неизвестны.

Ольга Розгон

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