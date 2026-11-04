російські танкери з дизелем різко змінили курс і більше не прямують до США

Два з трьох танкерів, які перевозили російське дизельне пальне в напрямку США, змінили маршрут. Наразі лише одне судно продовжує рух до американського узбережжя, пише УНН.

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Минулого тижня три танкери перевозили загалом близько 140 тис. тонн російського дизельного пального, яке, за попередніми даними, призначалося для американського ринку.

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Однак згодом два судна змінили курс. Причини такого рішення та нові пункти призначення танкерів поки невідомі.

Що відомо про зміну маршрутів

Наразі немає підтвердження, що зміна курсу пов'язана із санкційними обмеженнями або рішеннями американської влади.

Також залишається незрозумілим, чи доставлять ці партії дизельного пального до інших країн, чи танкери згодом повернуться до початкових маршрутів.

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