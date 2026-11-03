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The Guardian
Гривня

Танкер, який раніше атакувала СБУ в Чорному морі, знову підірвали в Ормузькій протоці

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Танкер російського тіньового флоту LOUISE 1 підірвали магнітними мінами біля Оману. Усі 27 членів екіпажу не постраждали.

Танкер, який раніше атакувала СБУ в Чорному морі, знову підірвали в Ормузькій протоці

Нафтовий танкер російського тіньового флоту LOUISE 1, який у липні 2026 року атакували українські морські дрони в Чорному морі, зазнав нового нападу в Ормузькій протоці. Цього разу до судна прикріпили магнітні міни, внаслідок вибухів спалахнула пожежа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 30 жовтня за 46 км на північний схід від оманського міста Хасаб. За даними джерел Reuters, до танкера наблизився невеликий катер, після чого до лівого борту судна прикріпили 2 магнітні міни.

Вибухи спричинили пожежу в машинному відділенні. Танкер тимчасово втратив хід, однак згодом продовжив маршрут. Усі 27 членів екіпажу, громадяни Індії, залишилися неушкодженими. Відповідальність за напад ніхто не взяв.

Що відомо про танкер LOUISE 1

За інформацією The Insider із посиланням на OSINT-аналітиків, під час атаки судно перевозило близько 1 млн барелів саудівської нафти.

LOUISE 1 ходить під прапором Панами та перебуває в українському санкційному списку через перевезення російської нафти.

У липні 2026 року LOUISE 1 та Banda атакували морські дрони в Чорному морі. Згодом СБУ оприлюднила відео операції, зазначивши, що обидва танкери використовували для транспортування російської нафти в обхід західних обмежень.

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Степан Гафтко

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