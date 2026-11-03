Танкер, який раніше атакувала СБУ в Чорному морі, знову підірвали в Ормузькій протоці

Нафтовий танкер російського тіньового флоту LOUISE 1, який у липні 2026 року атакували українські морські дрони в Чорному морі, зазнав нового нападу в Ормузькій протоці. Цього разу до судна прикріпили магнітні міни, внаслідок вибухів спалахнула пожежа, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Інцидент стався 30 жовтня за 46 км на північний схід від оманського міста Хасаб. За даними джерел Reuters, до танкера наблизився невеликий катер, після чого до лівого борту судна прикріпили 2 магнітні міни.

Вибухи спричинили пожежу в машинному відділенні. Танкер тимчасово втратив хід, однак згодом продовжив маршрут. Усі 27 членів екіпажу, громадяни Індії, залишилися неушкодженими. Відповідальність за напад ніхто не взяв.

Що відомо про танкер LOUISE 1

За інформацією The Insider із посиланням на OSINT-аналітиків, під час атаки судно перевозило близько 1 млн барелів саудівської нафти.

LOUISE 1 ходить під прапором Панами та перебуває в українському санкційному списку через перевезення російської нафти.

У липні 2026 року LOUISE 1 та Banda атакували морські дрони в Чорному морі. Згодом СБУ оприлюднила відео операції, зазначивши, що обидва танкери використовували для транспортування російської нафти в обхід західних обмежень.

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