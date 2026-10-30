Відновленню не підлягає - найпотужніший корабель ВМФ рф відправлять на металобрухт

росія планує списати атомний крейсер " петр великий" - найбільший і найпотужніший надводний бойовий корабель свого флоту. Спеціальна комісія визнала його ремонт і модернізацію недоцільними через значний знос. Про це повідомляють росЗМІ посилаючись на голову Загальноросійського руху підтримки флоту володимир мальцев, пише УНН.

Деталі

"Крейсер відновленню не підлягає. Корабель має певний ступінь зношеності", - сказав мальцев.

За даними росЗМІ в оборонно-промисловому комплексі, спочатку планувалося розпочати модернізацію "петра великого" одразу після завершення робіт на "адміралі нахімові", щоб у складі військово-морського флоту (ВМФ) залишався хоча б один корабель такого класу.

Однак через затримку робіт на "адміралі нахімові", які тривали на вісім років довше, ніж планувалося, експлуатаційний ресурс "петра великого" було повністю вичерпано.

Доповнення

" петр великий " - флагман Північного флоту та єдиний діючий атомний крейсер проєкту 1144 "орлан". Він також є найпотужнішим ударним надводним кораблем у складі ВМФ росії та одним із найбільших у світі, якщо не враховувати авіаносці.

З 1977 до 1996 року на Балтійському заводі побудували чотири такі кораблі. Перші два - "адмірал ушаков" і "адмірал лазарєв" - уже списані та перебувають на утилізації.

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