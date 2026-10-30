Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом

Россия планирует списать атомный крейсер "Пётр Великий" — крупнейший и самый мощный надводный боевой корабль своего флота. Специальная комиссия признала его ремонт и модернизацию нецелесообразными из-за значительного износа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу Общероссийского движения поддержки флота Владимира Мальцева, пишет УНН.

Детали

"Крейсер восстановлению не подлежит. Корабль имеет определённую степень износа", — сказал Мальцев.

По данным российских СМИ в оборонно-промышленном комплексе, изначально планировалось начать модернизацию "Петра Великого" сразу после завершения работ на "Адмирале Нахимове", чтобы в составе военно-морского флота (ВМФ) оставался хотя бы один корабль такого класса.

Однако из-за задержки работ на "Адмирале Нахимове", которые продолжались на восемь лет дольше, чем планировалось, эксплуатационный ресурс "Петра Великого" был полностью исчерпан.

Дополнение

"Пётр Великий" — флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 "Орлан". Он также является самым мощным ударным надводным кораблём в составе ВМФ России и одним из крупнейших в мире, если не учитывать авианосцы.

С 1977 по 1996 год на Балтийском заводе построили четыре таких корабля. Первые два — "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" — уже списаны и находятся на утилизации.

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