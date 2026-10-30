Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом

$45.530.0650.680.09
ukenru
14:33 • 1306 просмотра
Украинская делегация с эвакуированными жителями Олешек направилась в Анапу - АрахамияVideo
Эксклюзив
14:30 • 1786 просмотра
По делу о медицинской халатности врачей Odrex перенесено 13 из 16 октябрьских заседаний
Эксклюзив
14:03 • 5490 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
11:58 • 14209 просмотра
Главнокомандующий НАТО не видит задержек в поставках для Patriot Украине
11:20 • 15315 просмотра
Буданов об Олешках: это важная операция, и она должна получить продолжениеPhoto
Эксклюзив
09:52 • 22264 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
09:42 • 16374 просмотра
Лубинец показал первые кадры из Олешек: делегация встретилась с местнымиVideo
09:22 • 13532 просмотра
В Киеве начали работы по созданию дополнительных переправ через Днепр - министр назвал сроки их появления
09:13 • 13894 просмотра
Fire Point масштабирует производство ракет "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2 - Штилерман
08:59 • 10503 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к "Рассвету" и "теневого флота" рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.6м/с
65%
755мм
Популярные новости
Южный мост в Киеве снова открывают - для каких автомобилей и что с метро30 октября, 06:38 • 7972 просмотра
Украина приостановила удары по НПЗ россии после давления Трампа - WSJ30 октября, 06:53 • 5428 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21170 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15699 просмотра
Украинская делегация уже безопасно добралась до Олешек - Арахамия09:29 • 14423 просмотра
публикации
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
14:03 • 5484 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
09:52 • 22264 просмотра
Как уборка влияет на энергию дома30 октября, 07:51 • 21329 просмотра
Укрытия, отсрочка и новые требования: как Кабмин планирует изменить работу бизнеса во время воздушной тревоги29 октября, 19:49 • 13856 просмотра
8 самых атмосферных рождественских ярмарок, которые стоит посетитьPhoto29 октября, 17:55 • 33214 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Давид Арахамия
Мелания Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Олешки
Херсонская область
Реклама
УНН Lite
В Германии 70 спасателей снимали с дерева пьяного мужчину, который не смог спуститься после вечеринки14:32 • 356 просмотра
Иэн Маккеллен отдал дань уважения коллеге по "Людям Икс" Патрику Стюарту и вспомнил об их дружбе30 октября, 08:10 • 15810 просмотра
Умерла звезда «Людей Икс» и «Звёздного пути» Патрик СтюартPhoto29 октября, 22:56 • 27369 просмотра
В Чехии закрывают пивоварню с 270-летней историей из-за падения спроса на пиво29 октября, 14:15 • 24563 просмотра
Не только Бэтмен и Супермен: Джеймс Ганн раскрыл план развития вселенной DC29 октября, 13:11 • 25973 просмотра
Актуальное
Отопление
Микоян МиГ-29
Старлинк
Ту-160
Ту-95

Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

Комиссия признала ремонт и модернизацию крейсера "Пётр Великий" нецелесообразными из-за износа. Его эксплуатационный ресурс полностью исчерпан.

Восстановлению не подлежит - самый мощный корабль ВМФ рф отправят на металлолом

Россия планирует списать атомный крейсер "Пётр Великий" — крупнейший и самый мощный надводный боевой корабль своего флота. Специальная комиссия признала его ремонт и модернизацию нецелесообразными из-за значительного износа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу Общероссийского движения поддержки флота Владимира Мальцева, пишет УНН.

Детали

"Крейсер восстановлению не подлежит. Корабль имеет определённую степень износа", — сказал Мальцев.

По данным российских СМИ в оборонно-промышленном комплексе, изначально планировалось начать модернизацию "Петра Великого" сразу после завершения работ на "Адмирале Нахимове", чтобы в составе военно-морского флота (ВМФ) оставался хотя бы один корабль такого класса.

Однако из-за задержки работ на "Адмирале Нахимове", которые продолжались на восемь лет дольше, чем планировалось, эксплуатационный ресурс "Петра Великого" был полностью исчерпан.

Дополнение

"Пётр Великий" — флагман Северного флота и единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 "Орлан". Он также является самым мощным ударным надводным кораблём в составе ВМФ России и одним из крупнейших в мире, если не учитывать авианосцы.

С 1977 по 1996 год на Балтийском заводе построили четыре таких корабля. Первые два — "Адмирал Ушаков" и "Адмирал Лазарев" — уже списаны и находятся на утилизации.

США продали на металлолом два подсанкционных российских нефтяных танкера компании из ОАЭ - Reuters11.08.26, 14:34 • 21667 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира