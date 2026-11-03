Танкер, который ранее атаковала СБУ в Чёрном море, вновь подорвали в Ормузском проливе

Нефтяной танкер российского теневого флота LOUISE 1, который в июле 2026 года атаковали украинские морские дроны в Чёрном море, подвергся новому нападению в Ормузском проливе. На этот раз к судну прикрепили магнитные мины, в результате взрывов вспыхнул пожар, сообщает Reuters, пишет УНН.

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Инцидент произошёл 30 октября в 46 км к северо-востоку от оманского города Хасаб. По данным источников Reuters, к танкеру приблизился небольшой катер, после чего к левому борту судна прикрепили 2 магнитные мины.

Взрывы вызвали пожар в машинном отделении. Танкер временно потерял ход, однако впоследствии продолжил маршрут. Все 27 членов экипажа, граждане Индии, не пострадали. Ответственность за нападение никто на себя не взял.

Что известно о танкере LOUISE 1

По информации The Insider со ссылкой на OSINT-аналитиков, во время атаки судно перевозило около 1 млн баррелей саудовской нефти.

LOUISE 1 ходит под флагом Панамы и находится в украинском санкционном списке из-за перевозки российской нефти.

В июле 2026 года LOUISE 1 и Banda атаковали морские дроны в Чёрном море. Впоследствии СБУ обнародовала видео операции, отметив, что оба танкера использовались для транспортировки российской нефти в обход западных ограничений.

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