российские танкеры с дизелем резко изменили курс и больше не направляются в США
Киев • УНН
Два из трех танкеров со 140 тысячами тонн российского дизеля больше не направляются в США. Причины изменения маршрутов неизвестны.
Два из трех танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в направлении США, изменили маршрут. В настоящее время лишь одно судно продолжает движение к американскому побережью, пишет УНН.
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На прошлой неделе три танкера перевозили в общей сложности около 140 тыс. тонн российского дизельного топлива, которое, по предварительным данным, предназначалось для американского рынка.
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Однако впоследствии два судна изменили курс. Причины такого решения и новые пункты назначения танкеров пока неизвестны.
Что известно об изменении маршрутов
В настоящее время нет подтверждения, что изменение курса связано с санкционными ограничениями или решениями американских властей.
Также остается непонятным, доставят ли эти партии дизельного топлива в другие страны или танкеры впоследствии вернутся к первоначальным маршрутам.
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