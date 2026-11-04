российские танкеры с дизелем резко изменили курс и больше не направляются в США

Два из трех танкеров, перевозивших российское дизельное топливо в направлении США, изменили маршрут. В настоящее время лишь одно судно продолжает движение к американскому побережью, пишет УНН.

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На прошлой неделе три танкера перевозили в общей сложности около 140 тыс. тонн российского дизельного топлива, которое, по предварительным данным, предназначалось для американского рынка.

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Однако впоследствии два судна изменили курс. Причины такого решения и новые пункты назначения танкеров пока неизвестны.

Что известно об изменении маршрутов

В настоящее время нет подтверждения, что изменение курса связано с санкционными ограничениями или решениями американских властей.

Также остается непонятным, доставят ли эти партии дизельного топлива в другие страны или танкеры впоследствии вернутся к первоначальным маршрутам.

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