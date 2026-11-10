Танкер із російським дизелем змінив курс поблизу США, не діставшись Нью-Йорка - Bloomberg
Київ • УНН
Танкер Agioi Fanendes із 40 тисячами тонн російського дизеля змінив курс біля США. Порт розвантаження судна досі не визначено.
Танкер із російським дизельним пальним, який раніше вказав пункт призначення в США, розвернувся приблизно за 400 морських миль від Нью-Йорка. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Танкер Agioi Fanendes, що перевозить близько 40 000 метричних тонн (майже 300 000 барелів) дизельного пального з ультранизьким вмістом сірки, почав віддалятися від східного узбережжя США. З понеділка судно рухається зигзагоподібним курсом, фактично залишаючись на місці.
Трейдери пильно стежать за переміщеннями російського дизельного пального після того, як минулого місяця очільник кремля володимир путін уклав угоду з президентом США Дональдом Трампом про постачання пального на ринок США та світовий ринок.
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росія заявила, що завантажила чотири танкери дизельним пальним для відправлення до США. Однак, за даними систем відстеження, жодна партія російського дизельного пального досі не дісталася Штатів.
Вийшовши з російського балтійського порту Приморськ наприкінці жовтня, танкер Agioi Fanendes спочатку вказав пунктом призначення Нью-Йорк, але згодом змінив його на "for orders" ("очікує розпоряджень").
Компанія-оператор судна Eastern Mediterranean Maritime Ltd. повідомила, що танкер "продовжує рух в очікуванні подальших вказівок, оскільки порт розвантаження ще не визначено".
Нагадаємо
Як раніше писав УНН два з трьох танкерів із 140 тисячами тонн російського дизеля більше не прямують до США. Причини зміни маршрутів невідомі.