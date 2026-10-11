У Пенсильванії чоловік убив вісьмох родичів - серед жертв діти та вагітна

Фото: Matt Barnum/WJET via AP

У місті Ері, штат Пенсильванія, чоловік убив вісьмох людей — зокрема вагітну жінку, дітей та інших родичів — у власному будинку, після чого вчинив самогубство, передає УНН із посиланням на AP.

Начальник поліції Ері Рік Лора заявив, що 45-річний чоловік був родичем сімох із восьми жертв стрілянини, що сталася напередодні; восьма загибла була подругою вагітної жінки.

За словами начальника поліції, отримані слідчими відео- та аудіозаписи зафіксували приглушені звуки пострілів ізсередини будинку безпосередньо перед тим, як до нього підійшли дві схвильовані жінки й почали грюкати у двері (це сталося незадовго до 17:00 у п’ятницю). Стрілець вийшов назовні й застрелив їх, коли вони бігли до нього, після чого повернувся в будинок.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіла двох жінок надворі. Задіявши дрон і робота, правоохоронці увійшли до будинку й знайшли тіла 5-річного хлопчика та 1-річної дівчинки (на першому поверсі), ще двох жінок і двох молодих чоловіків (на сходовій клітці), а також самого стрільця (на другому поверсі).

"З поваги до жертв та їхніх родин я не буду обговорювати подробиці того, що побачили наші офіцери всередині будинку, — сказав начальник поліції на пресконференції. — Але я хочу, щоб наша громада усвідомила серйозність того, що сталося, і глибокий вплив цієї трагедії як на безпосередніх учасників подій, так і на нашу громаду загалом".

Лора відмовився говорити про мотив злочину, але зазначив, що слідчі спілкуватимуться з іншими родичами та перевірять мобільні телефони жінок, убитих біля будинку.

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"Вони знали, що в цьому будинку щось відбувається, — сказав він. — Нам потрібно з’ясувати, що саме".

Лора повідомив, що поліцейські прибули за лічені хвилини після отримання сигналу від ShotSpotter — суперечливої ​​системи виявлення пострілів, яка використовує штучний інтелект і мережу мікрофонів для ідентифікації звуків стрільби. Після цього жодних пострілів більше не лунало.

"Звуки, які могли сприйняти за постріли, насправді походили від світлошумових гранат — хімічних спецзасобів, — застосованих бійцями спецпідрозділу SWAT", — пояснив він. Губернатор Джош Шапіро заявив, що запропонував "повну підтримку" своєї адміністрації мерці міста Ері Дарії Девлін, яка під час пресконференції особисто звернулася до родин загиблих.

"Мені безмежно шкода. Те, що з вами сталося, — жахливо, і ніхто з нас сьогодні не зможе сказати нічого такого, що полегшило б ваш біль, — сказала вона. — Але ви повинні знати: вся наша громада — з вами, ми сумуємо разом із вами. І ми тут, щоб підтримати вас".

Окружний прокурор Елізабет Гірц закликала громадськість утриматися від припущень, доки триває розслідування.

"Будь ласка, не дозволяйте чуткам, здогадкам чи неперевіреній інформації посилювати біль, який уже переживають ці родини", — сказала вона.

Місто Ері розташоване приблизно за 120 миль (190 кілометрів) на північ від Піттсбурга.

Виступаючи на передвиборчому мітингу поблизу Філадельфії, Шапіро згадав як про вбивства в Ері, так і про стрілянину, внаслідок якої рано-вранці в суботу постраждали двоє поліцейських Філадельфії.

"Сьогоднішній день став похмурим для всього нашого штату", — сказав він.

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