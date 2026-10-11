У Пенсильванії чоловік убив вісьмох родичів - серед жертв діти та вагітна

$44.8550.14
ukenru
09:33 • 488 перегляди
Зеленський заявив, що Україна готова зупинити удари по російських НПЗ і назвав умову
09:04 • 4112 перегляди
У Польщі попередили про можливий напад на Туска та міністра оборониVideo
08:50 • 5620 перегляди
Понад 20 загиблих, десятки поранених та масштабні руйнування - нова хвиля атак рф на низку областей УкраїниPhoto
Ексклюзив
08:35 • 5610 перегляди
Гороскоп на 12–18 жовтня: кому зірки обіцяють кар’єрний прорив, а кого попереджають про фінансові ризики
07:13 • 12300 перегляди
У Києві та області запровадили екстрені відключення світла
06:47 • 14419 перегляди
"Зайшов занадто далеко" - Маск підтримав Трампа і теж взявся критикувати ЗеленськогоVideo
06:16 • 14070 перегляди
ШІ та ядерний конфлікт назвали загрозами вимирання людства до 2100 року - ЗМІ
05:59 • 14666 перегляди
росія атакувала Україну 116 дронами - чи всі вдалось знищити і скільки влучань
Ексклюзив
05:29 • 15843 перегляди
Три дні нестійкої погоди - в Україну повертаються дощі, похолодання та заморозки
04:45 • 18524 перегляди
Чонгарський міст до окупованого Криму наполовину зруйновано - OSINT-аналізVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
4.7м/с
52%
745мм
Популярнi новини
Кевін Гарт намагається не допустити до суду жінку з гучного інтимного скандалу 2017 року11 жовтня, 00:05 • 18216 перегляди
Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників11 жовтня, 01:05 • 14048 перегляди
Вчені виявили у людей з Африки та Південної Америки бактерії, які могли передаватися ще від спільних предків11 жовтня, 02:06 • 12653 перегляди
Після російського нічного удару у Дніпрі збільшується кількість постраждалих – серед них є діти04:33 • 13094 перегляди
Гарбузові вікенди - як мешканці столичного зоопарку ласують соковитим осіннім овочемPhoto05:48 • 8158 перегляди
Публікації
Мамографія в Україні: з якого віку потрібно проходити обстеження та як зробити його безплатноPhoto10 жовтня, 07:15 • 53259 перегляди
Як почистити душову лійку, прибрати наліт і відновити рівномірний струмінь води9 жовтня, 14:52 • 75421 перегляди
В Україні спростили механізм оренди держприміщень для провайдерів та дата-центрів - яких змін чекати9 жовтня, 14:39 • 72971 перегляди
Паризький автосалон Mondial de l'Auto: дати та головні прем'єриPhoto9 жовтня, 13:46 • 76559 перегляди
Мінфін може усунути неоднозначність трактування авіалізингу, через яке БЕБ переслідує авіакомпанії – юрист
Ексклюзив
9 жовтня, 09:35 • 88394 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Ед Мілібенд
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Індія
Саудівська Аравія
Реклама
УНН Lite
200-річну тополю "бабусю" знищили заради стіни Трампа на кордоні - заарештовано десятки протестувальників07:04 • 4454 перегляди
Гарбузові вікенди - як мешканці столичного зоопарку ласують соковитим осіннім овочемPhoto05:48 • 8278 перегляди
Вчені виявили у людей з Африки та Південної Америки бактерії, які могли передаватися ще від спільних предків11 жовтня, 02:06 • 12710 перегляди
Меган Фокс запустила сторінку з відвертим платним контентом і спричинила збій сайту через наплив шанувальників11 жовтня, 01:05 • 14101 перегляди
Кевін Гарт намагається не допустити до суду жінку з гучного інтимного скандалу 2017 року11 жовтня, 00:05 • 18272 перегляди
Актуальне
Starlink
Техніка
Шахед-136
The Guardian
Fox News

У Пенсильванії чоловік убив вісьмох родичів - серед жертв діти та вагітна

Київ • УНН

 • 1640 перегляди

У місті Ері чоловік застрелив вісьмох людей, серед них дітей і вагітну жінку, після чого наклав на себе руки. Поліція розслідує мотив.

У Пенсильванії чоловік убив вісьмох родичів - серед жертв діти та вагітна
Фото: Matt Barnum/WJET via AP

У місті Ері, штат Пенсильванія, чоловік убив вісьмох людей — зокрема вагітну жінку, дітей та інших родичів — у власному будинку, після чого вчинив самогубство, передає УНН із посиланням на AP.

Начальник поліції Ері Рік Лора заявив, що 45-річний чоловік був родичем сімох із восьми жертв стрілянини, що сталася напередодні; восьма загибла була подругою вагітної жінки.

За словами начальника поліції, отримані слідчими відео- та аудіозаписи зафіксували приглушені звуки пострілів ізсередини будинку безпосередньо перед тим, як до нього підійшли дві схвильовані жінки й почали грюкати у двері (це сталося незадовго до 17:00 у п’ятницю). Стрілець вийшов назовні й застрелив їх, коли вони бігли до нього, після чого повернувся в будинок.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили тіла двох жінок надворі. Задіявши дрон і робота, правоохоронці увійшли до будинку й знайшли тіла 5-річного хлопчика та 1-річної дівчинки (на першому поверсі), ще двох жінок і двох молодих чоловіків (на сходовій клітці), а також самого стрільця (на другому поверсі).

"З поваги до жертв та їхніх родин я не буду обговорювати подробиці того, що побачили наші офіцери всередині будинку, — сказав начальник поліції на пресконференції. — Але я хочу, щоб наша громада усвідомила серйозність того, що сталося, і глибокий вплив цієї трагедії як на безпосередніх учасників подій, так і на нашу громаду загалом".

Лора відмовився говорити про мотив злочину, але зазначив, що слідчі спілкуватимуться з іншими родичами та перевірять мобільні телефони жінок, убитих біля будинку.

У США Крісту Пайк, яка пережила дві спроби страти, виписали з лікарні10.10.26, 23:58 • 13008 переглядiв

"Вони знали, що в цьому будинку щось відбувається, — сказав він. — Нам потрібно з’ясувати, що саме".

Лора повідомив, що поліцейські прибули за лічені хвилини після отримання сигналу від ShotSpotter — суперечливої ​​системи виявлення пострілів, яка використовує штучний інтелект і мережу мікрофонів для ідентифікації звуків стрільби. Після цього жодних пострілів більше не лунало.

"Звуки, які могли сприйняти за постріли, насправді походили від світлошумових гранат — хімічних спецзасобів, — застосованих бійцями спецпідрозділу SWAT", — пояснив він. Губернатор Джош Шапіро заявив, що запропонував "повну підтримку" своєї адміністрації мерці міста Ері Дарії Девлін, яка під час пресконференції особисто звернулася до родин загиблих.

"Мені безмежно шкода. Те, що з вами сталося, — жахливо, і ніхто з нас сьогодні не зможе сказати нічого такого, що полегшило б ваш біль, — сказала вона. — Але ви повинні знати: вся наша громада — з вами, ми сумуємо разом із вами. І ми тут, щоб підтримати вас".

Окружний прокурор Елізабет Гірц закликала громадськість утриматися від припущень, доки триває розслідування.

"Будь ласка, не дозволяйте чуткам, здогадкам чи неперевіреній інформації посилювати біль, який уже переживають ці родини", — сказала вона.

Місто Ері розташоване приблизно за 120 миль (190 кілометрів) на північ від Піттсбурга.

Виступаючи на передвиборчому мітингу поблизу Філадельфії, Шапіро згадав як про вбивства в Ері, так і про стрілянину, внаслідок якої рано-вранці в суботу постраждали двоє поліцейських Філадельфії.

"Сьогоднішній день став похмурим для всього нашого штату", — сказав він.

Стрілянина сталася на фестивалі їжі в США: троє загиблих, четверо поранених27.07.26, 10:05 • 4677 переглядiв

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Теракт
Вибухи
ШІ (штучний інтелект)
Пенсільванія