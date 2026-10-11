В Пенсильвании мужчина убил восьмерых родственников — среди жертв дети и беременная женщина

Фото: Matt Barnum/WJET via AP

В городе Эри, штат Пенсильвания, мужчина убил восемь человек — в том числе беременную женщину, детей и других родственников — в собственном доме, после чего покончил с собой, передает УНН со ссылкой на AP.

Начальник полиции Эри Рик Лора заявил, что 45-летний мужчина был родственником семи из восьми жертв стрельбы, произошедшей накануне; восьмая погибшая была подругой беременной женщины.

По словам начальника полиции, полученные следователями видеозаписи и аудиозаписи зафиксировали приглушенные звуки выстрелов изнутри дома непосредственно перед тем, как к нему подошли две взволнованные женщины и начали стучать в дверь (это произошло незадолго до 17:00 в пятницу). Стрелок вышел наружу и застрелил их, когда они бежали к нему, после чего вернулся в дом.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тела двух женщин снаружи. Использовав дрон и робота, правоохранители вошли в дом и нашли тела 5-летнего мальчика и 1-летней девочки (на первом этаже), еще двух женщин и двух молодых мужчин (на лестничной площадке), а также самого стрелка (на втором этаже).

"Из уважения к жертвам и их семьям я не буду обсуждать подробности увиденного нашими офицерами внутри дома, — сказал начальник полиции на пресс-конференции. — Но я хочу, чтобы наше сообщество осознало серьезность произошедшего и глубокое влияние этой трагедии как на непосредственных участников событий, так и на наше сообщество в целом".

Лора отказался говорить о мотиве преступления, но отметил, что следователи поговорят с другими родственниками и проверят мобильные телефоны женщин, убитых возле дома.

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"Они знали, что в этом доме что-то происходит, — сказал он. — Нам нужно выяснить, что именно".

Лора сообщил, что полицейские прибыли через несколько минут после получения сигнала от ShotSpotter — противоречивой системы обнаружения выстрелов, которая использует искусственный интеллект и сеть микрофонов для идентификации звуков стрельбы. После этого выстрелов больше не было слышно.

"Звуки, которые могли принять за выстрелы, на самом деле исходили от светошумовых гранат — химических спецсредств, — примененных бойцами спецподразделения SWAT", — объяснил он. Губернатор Джош Шапиро заявил, что предложил "полную поддержку" своей администрации мэру города Эри Дарии Девлин, которая во время пресс-конференции лично обратилась к семьям погибших.

"Мне бесконечно жаль. То, что с вами произошло, — ужасно, и никто из нас сегодня не сможет сказать ничего такого, что облегчило бы вашу боль, — сказала она. — Но вы должны знать: все наше сообщество — с вами, мы скорбим вместе с вами. И мы здесь, чтобы поддержать вас".

Окружной прокурор Элизабет Гирц призвала общественность воздержаться от предположений, пока продолжается расследование.

"Пожалуйста, не позволяйте слухам, догадкам или непроверенной информации усиливать боль, которую уже переживают эти семьи", — сказала она.

Город Эри расположен примерно в 120 милях (190 километрах) к северу от Питтсбурга.

Выступая на предвыборном митинге недалеко от Филадельфии, Шапиро упомянул как убийства в Эри, так и стрельбу, в результате которой рано утром в субботу пострадали двое полицейских Филадельфии.

"Сегодняшний день стал мрачным для всего нашего штата", — сказал он.

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