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Стрельба произошла на фестивале еды в США: трое погибших, четверо раненых

Киев • УНН

 • 1912 просмотра

На фестивале Bite of Seattle в Сиэтле произошла стрельба, в результате которой погибли трое человек, еще четверо ранены. Полиция задержала одного подозреваемого и разыскивает другого, среди раненых двухлетний мальчик.

Стрельба произошла на фестивале еды в США: трое погибших, четверо раненых
Фото: x.com/JeremyHarrisTV

Во время фестиваля еды Bite of Seattle в Сиэтле (США) произошла стрельба, в результате которой погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция задержала одного подозреваемого и разыскивает еще одного. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в воскресенье около 18:00 по местному времени в конце фестиваля Bite of Seattle, который ежегодно собирает сотни продавцов еды, товаров и исполнителей. По словам помощника начальника полиции Сиэтла Тайрона Дэвиса, следователи считают, что двое подозреваемых стреляли друг в друга.

"Мы все еще пытаемся это выяснить", – сказал Дэвис.

По его словам, одного подозреваемого уже задержали, другого продолжают разыскивать. На данный момент полиция не имеет его описания. Также правоохранители заявили, что угрозы для общественности нет.

Однако в результате происшествия двое человек погибли на месте, а еще один человек умер в больнице. Кроме того, четверо пострадавших находятся в больнице в стабильном состоянии. Среди раненых - двухлетний мальчик, остальные пострадавшие являются взрослыми. По информации представительницы больницы, они получили ранения рук, живота или ног.

После стрельбы на место прибыли многочисленные полицейские и спасатели, которые начали эвакуацию территории вокруг кампуса Сиэтл-Центра. Точное место стрельбы на территории фестиваля власти пока не уточнили.

Стрельба произошла в фан-зоне ЧМ-2026 в США: один человек погиб, еще один ранен29.06.26, 12:01 • 4429 просмотров

Алла Киосак

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