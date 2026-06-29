Стрельба произошла в фан-зоне ЧМ-2026 в США: один человек погиб, еще один ранен

Один человек погиб, а другой получил серьезные ранения в воскресенье в результате стрельбы в популярном развлекательном заведении в Сан-Хосе в Калифорнии в США, где была фан-зона для просмотра матчей Чемпионата мира по футболу, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На момент стрельбы матчи Чемпионата мира не транслировались, единственный матч дня на турнире завершился около 14:00 по местному времени (00:00 по Гринвичу).

"Одна жертва была объявлена мертвой на месте происшествия. Второй пострадавший был доставлен в местную больницу с травмами, угрожающими жизни", – сообщила полиция Сан-Хосе в публикации в X.

"Этот инцидент расследуется как убийство. Несколько окрестных улиц в этом районе перекрыты", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на площади Сан-Педро, одном из нескольких мест в заливе Сан-Франциско, где огромные толпы людей собрались на оживленные "вечеринки просмотра", где на больших экранах транслировались матчи Чемпионата мира.

В заливе Сан-Франциско уже прошло пять матчей чемпионата мира, последний из которых был матч в среду между Боснией и соорганизаторами чемпионата США.

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Журналист Reuters, находившийся на месте происшествия, увидел большое количество полицейских, несколько полицейских машин и человека на носилках, частично прикрытого белой простыней, которого люди в форме спешно несли с места происшествия.

После инцидента место происшествия было оцеплено, а большинство баров в этом районе были закрыты.

Охранница сказала, что видела пострадавшего в тяжелом состоянии.

"Человек все еще стонал и кричал. Вокруг его шеи и верхней части спины была кровь, - сказала она. - Полиция разговаривала с охраной и несколькими свидетелями".

В заливе Сан-Франциско есть несколько десятков фан-зон.