Австралия и США вышли в плей-офф ЧМ-2026, Парагвай сохраняет шансы на продолжение борьбы

Сборная Австралии пробилась в 1/16 финала чемпионата мира-2026 после ничьей 0:0 с Парагваем в заключительном матче группового этапа. В то же время сборная США, несмотря на поражение от Турции со счётом 2:3, также гарантировала себе участие в плей-офф, пишет УНН.

Детали

Австралийцы завершили групповой этап на втором месте в группе D, набрав четыре очка. Лидером квартета стали США, которые заработали шесть баллов благодаря двум победам в первых турах. Турция, несмотря на победу над американцами в последнем матче, финишировала четвёртой и завершила выступления на турнире.

Парагвай также набрал четыре очка, но из-за худшей разницы мячей занял третье место в группе. В то же время команда ещё не потеряла шансов на выход в плей-офф, так как может пробиться в 1/16 финала как одна из восьми лучших сборных, финишировавших третьими. Окончательная судьба парагвайцев определится после завершения матчей в других группах.

Нидерланды, Япония и Швеция пробились в плей-офф чемпионата мира-2026