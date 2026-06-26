Нидерланды, Япония и Швеция пробились в плей-офф чемпионата мира-2026

Сборные Нидерландов, Японии и Швеции стали участниками плей-офф чемпионата мира-2026 после завершения матчей третьего тура группы F. Нидерландцы и японцы напрямую вышли в 1/16 финала, тогда как шведы получили путевку как одна из лучших команд, занявших третьи места, пишет УНН.

Детали

В заключительном туре Нидерланды победили Тунис со счетом 3:1 и с семью очками финишировали первыми в квартете. Параллельно Япония и Швеция разошлись миром - 1:1. Этот результат позволил японцам набрать пять очков и сохранить вторую строчку, а шведам с четырьмя баллами - остаться третьими.

После завершения матчей в других группах стало известно, что Швеция вошла в число восьми лучших сборных, занявших третьи места, и также продолжит борьбу за трофей. В то же время сборная Туниса завершила выступление на мундиале, проиграв все три матча группового этапа.

Таким образом, от группы F в стадию плей-офф вышли сразу три команды - Нидерланды, Япония и Швеция.

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