Нидерланды, Япония и Швеция пробились в плей-офф чемпионата мира-2026
Киев • УНН
Сборные Нидерландов, Японии и Швеции пробились в плей-офф чемпионата мира-2026 после третьего тура группы F. Нидерланды победили Тунис 3:1, а Япония сыграла вничью со Швецией 1:1.
Сборные Нидерландов, Японии и Швеции стали участниками плей-офф чемпионата мира-2026 после завершения матчей третьего тура группы F. Нидерландцы и японцы напрямую вышли в 1/16 финала, тогда как шведы получили путевку как одна из лучших команд, занявших третьи места, пишет УНН.
Детали
В заключительном туре Нидерланды победили Тунис со счетом 3:1 и с семью очками финишировали первыми в квартете. Параллельно Япония и Швеция разошлись миром - 1:1. Этот результат позволил японцам набрать пять очков и сохранить вторую строчку, а шведам с четырьмя баллами - остаться третьими.
После завершения матчей в других группах стало известно, что Швеция вошла в число восьми лучших сборных, занявших третьи места, и также продолжит борьбу за трофей. В то же время сборная Туниса завершила выступление на мундиале, проиграв все три матча группового этапа.
Таким образом, от группы F в стадию плей-офф вышли сразу три команды - Нидерланды, Япония и Швеция.
Эквадор сенсационно победил Германию и с третьего места пробился в плей-офф ЧМ-202626.06.26, 01:05 • 1036 просмотров