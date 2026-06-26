Эквадор сенсационно победил Германию и с третьего места пробился в плей-офф ЧМ-2026

$44.870.0150.880.22
ukenru
21:11 • 2520 просмотра
Свириденко подвела итоги URC2026 – Украина заключила 160 соглашений на сумму более 10 млрд евроVideo
Эксклюзив
25 июня, 15:56 • 15830 просмотра
Освобождение Крыма уже не фантастика, а реальность - эксперт назвал август-сентябрь самым критическим для россиян
Эксклюзив
25 июня, 15:00 • 27732 просмотра
Врач объяснила причины пользы движения и физической активности для беременных
25 июня, 14:40 • 35005 просмотра
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto
25 июня, 14:36 • 25774 просмотра
Рубио после жалоб москвы на несоблюдение "духа Анкориджа": на Аляске не было никакого соглашения
Эксклюзив
25 июня, 13:05 • 24016 просмотра
В беларуси заявили, что готовы пропускать украинцев в свои леса за ягодами и грибами - в ГПСУ говорят, что не получали подобных сообщений
Эксклюзив
25 июня, 12:37 • 23024 просмотра
Дело врачей Odrex уже более месяца не может перейти к рассмотрению по существу, больничный защитницы в очередной раз отложил подготовительное заседаниеPhoto
25 июня, 11:00 • 39425 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto
25 июня, 10:27 • 23275 просмотра
В Украине стартовала вступительная кампания в профессиональные колледжи - что нужно знать
Эксклюзив
25 июня, 10:06 • 21558 просмотра
Киев частично остался без света - угрожают ли Украине летние отключения из-за жары
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.3м/с
66%
748мм
Популярные новости
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 27039 просмотра
СБС за ночь поразили 38 целей в Крыму, среди которых ТЭС, РЛС и нефтебаза – «Мадьяр»Video25 июня, 13:26 • 5864 просмотра
Fire Point ускоряет создание FREYJA - первые перехватчики могут появиться уже в этом году25 июня, 16:14 • 5010 просмотра
Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ по воздействию на РФ ради побуждения к завершению войны17:37 • 4132 просмотра
Враг запустил баллистику по Киеву, прогремели взрывы 18:17 • 10431 просмотра
публикации
Танки больше не главные на поле боя: как Украина изменила представление о современной войнеPhoto25 июня, 14:40 • 35005 просмотра
Вода, сок, кофе: что пить в жару, а от чего лучше отказатьсяPhoto25 июня, 13:25 • 27070 просмотра
Недели благоустройства исторических памятников стартовали в Киеве - фоторепортаж с места событийPhoto25 июня, 12:20 • 35672 просмотра
В Киеве состоялся первый военный K9-забег DRYLAND CANICROSS - фоторепортажPhoto25 июня, 11:00 • 39425 просмотра
Готова ли энергосистема Украины к аномальной жаре и какие угрозы её работе существуют
Эксклюзив
24 июня, 18:39 • 89692 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Денис Штилерман
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Геническ
Армянск
Реклама
УНН Lite
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 42827 просмотра
Бывший участник Modern Talking Дитер Болен назвал победу Украины в войне "наихудшим сценарием"24 июня, 17:28 • 59947 просмотра
"История игрушек 5" собрала 160 миллионов долларов и установила рекорд года21 июня, 18:17 • 97744 просмотра
Принц Уильям отметил 44-летие и День отца новым фото с дочерью Шарлоттой21 июня, 15:09 • 99677 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto20 июня, 14:32 • 115206 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Шахед-136
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

Эквадор сенсационно победил Германию и с третьего места пробился в плей-офф ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Сборная Эквадора победила Германию 2:1 в группе ЧМ-2026. Команда вышла в плей-офф как лучшая третья команда группового этапа.

Эквадор сенсационно победил Германию и с третьего места пробился в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Эквадора стала автором одной из главных сенсаций группового этапа чемпионата мира-2026, обыграв Германию со счетом 2:1. Благодаря этой победе эквадорцы вышли в плей-офф как лучшая команда среди занявших третьи места в своих группах, пишет УНН.

Детали

Немцы открыли счет уже на 9-й минуте — после передачи Флориана Вирца отличился Лерой Сане. Однако в конце первого тайма Эквадор отыгрался: на 43-й минуте гол забил Нильсон Ангуло после паса Педро Вите.

Во втором тайме команды создали ряд опасных моментов. В начале половины арбитр отменил назначенный пенальти в ворота Эквадора после просмотра VAR.

Бразилия и Марокко после побед в своих матчах вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу25.06.26, 04:10 • 3174 просмотра

Решающий мяч был забит на 77-й минуте. Гонсало Плата после передачи Кевина Родригеса вывел эквадорцев вперед, а до финального свистка команда удержала победный счет.

Германия первая, Эквадор — в плей-офф

Несмотря на поражение, сборная Германии сохранила первое место в группе, так как ранее выиграла два стартовых матча и набрала достаточное количество очков для выхода в 1/16 финала.

В параллельном матче сборная Кот-д'Ивуара победила Кюрасао и финишировала второй в группе, также обеспечив себе место в плей-офф.

Эквадор завершил групповой этап на третьей позиции, однако по показателям среди всех команд, занявших третьи места, пока что стал лучшим и также продолжит борьбу за титул чемпиона мира.

Англия в матче против Ганы установила рекорд по количеству ничьих на чемпионатах мира24.06.26, 15:13 • 3292 просмотра

Степан Гафтко

Спорт