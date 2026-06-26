Эквадор сенсационно победил Германию и с третьего места пробился в плей-офф ЧМ-2026
Киев • УНН
Сборная Эквадора победила Германию 2:1 в группе ЧМ-2026. Команда вышла в плей-офф как лучшая третья команда группового этапа.
Сборная Эквадора стала автором одной из главных сенсаций группового этапа чемпионата мира-2026, обыграв Германию со счетом 2:1. Благодаря этой победе эквадорцы вышли в плей-офф как лучшая команда среди занявших третьи места в своих группах, пишет УНН.
Детали
Немцы открыли счет уже на 9-й минуте — после передачи Флориана Вирца отличился Лерой Сане. Однако в конце первого тайма Эквадор отыгрался: на 43-й минуте гол забил Нильсон Ангуло после паса Педро Вите.
Во втором тайме команды создали ряд опасных моментов. В начале половины арбитр отменил назначенный пенальти в ворота Эквадора после просмотра VAR.
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Решающий мяч был забит на 77-й минуте. Гонсало Плата после передачи Кевина Родригеса вывел эквадорцев вперед, а до финального свистка команда удержала победный счет.
Германия первая, Эквадор — в плей-офф
Несмотря на поражение, сборная Германии сохранила первое место в группе, так как ранее выиграла два стартовых матча и набрала достаточное количество очков для выхода в 1/16 финала.
В параллельном матче сборная Кот-д'Ивуара победила Кюрасао и финишировала второй в группе, также обеспечив себе место в плей-офф.
Эквадор завершил групповой этап на третьей позиции, однако по показателям среди всех команд, занявших третьи места, пока что стал лучшим и также продолжит борьбу за титул чемпиона мира.
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